«Tenemos que levantarnos y ganar al Mirandés», dice Pacheta

Todos los equipos afrontan los partidos con el ánimo de conseguir la victoria, algo que hasta la fecha en las dos citas ya disputadas se ... ha resistido tanto al Mirandés como al Granada y es en la capital andaluza donde parece que están empezando a hacerse un hueco las urgencias. Hay mayor nerviosismo que en Miranda y el técnico nazarí lo sabe.

En la rueda de prensa posterior al último entrenamiento de los suyos antes del partido de esta tarde dejó claro que la situación por la que atraviesan no es buena y hay que revertirla. «Tenemos que levantarnos y ganar al Mirandés»; es el objetivo que se ha marcado para hoy.

Incidió en que «estamos en un proceso, hemos incorporado a catorce jugadores» y apuntó que tras los entrenamientos de esta semana «tengo la sensación de que estamos en dinámica de acercarnos a la victoria. Tenemos alternativas y estamos mejorando mucho. Esta situación sabemos lo dolorosa que es. Veo al equipo con opciones de ganar».

En cuanto a los rojillos reconoció Pacheta que también es un conjunto completamente nuevo y al que intentará ponerle las cosas difíciles. «Intentaremos ser verticales, salir de la presión intensa, ser capaces de tener el peso del partido y hacer goles, tenemos que hacer ocasiones sintiéndonos importantes, buscar alternativas y buscar todo lo que entrenamos y llevarlo a cabo ante un rival que sabemos que los automatismo y los jugadores que pueden usar».

Alabó a los rojillos y aun cuando apuntara que el Mirandés es «un equipo al que quiero mucho», tiene claro que tal y como están las cosas le desea suerte para otro momento. «Tenemos que ganar siendo fieles a lo que somos y hacer el camino que nos lleve a ganar habitualmente».

Al igual que a Fran Justo, a Pacheta le queda trabajo por hacer con los suyos, una plantilla en la que confía plenamente porque «estamos en el camino de conseguir lo que queremos y tengo mucho margen de mejora».

El duelo está servido y uno de los dos puntuará hoy, confiemos en que sea el Mirandés.