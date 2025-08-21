LaLiga recoge cánticos ofensivos de hinchas del Cádiz ante el Mirandés

La firma que gestiona el fútbol profesional ha emitido un informe respecto a las incidencias detectadas en el transcurso de la primera jornada del campeonato. ... El Cádiz-Mirandés es uno de los partidos incluidos en el escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante.

El director de partido expone que «en el minuto 6, un grupo de aficionados locales ubicados en fondo sur, grada baja central, pertenecientes al grupo de animación local 'Brigadas Amarillas', entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 4 segundos el cántico 'eh, cabrón', dirigido al portero visitante, Juan Palomares, tras realizar un saque».

En los minuto 15 y 22 lo repitieron y en el 67, «un grupo de aficionados locales ubicados en fondo sur, grada baja central, pertenecientes al grupo de animación local 'Brigadas Amarillas', entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 4 segundos el cántico 'tonto, tonto', dirigido a un jugador rival que había celebrado un gol que posteriormente fue anulado».

Se destaca que estos hechos se produjeron únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado.