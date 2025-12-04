LaLiga fijó 6 de los últimos 8 partidos del Mirandés entre semana

El Mirandés está abonado en las últimas fechas a jugar sus encuentros o bien en lunes o en viernes. Es lo que han determinado para ... las últimas y próximas jornadas LaLiga y el correspondiente operador televisivo, que al fin y a la postre es el que aporta la mayor cuantía económica.

Así, en los ocho últimos partidos cuyos horarios ya se conocen, que se han jugado o quedan por disputar, le han fijado en seis de ellos actuar entre semana, lo que se traduce en un contratiempo para el propio equipo en cuanto a la planificación y preparación del siguiente envite y, sobre todo, para la afición, que ve mermada su capacidad de asistencia al estadio si el equipo rojillo interviene como local.

Así se pone de manifiesto en el último ciclo de duelos que supondrá dar carpetazo a 2025 y abrir 2026. Arrancó este periodo de días entre semana el Mirandés-Sporting del campeonato doméstico. Aquel 2-1 con Antxon Muneta de primer entrenador tuvo lugar el viernes, 7 de noviembre.

Si ya de por sí tener que desplazarse a Vitoria en cada choque en calidad de anfitrión, aunque la distancia sea corta, ya supone un hándicap, hacerlo en día laborable, entre semana, todavía dificulta más la posibilidad de que el hincha mirandesista pueda arropar a los suyos.

Posteriormente, se estableció el envite frente a la Real Sociedad B en lunes (1 de diciembre). Se tendría que haber jugado hace cuatro días, pero el hecho de que el Mirandés estuviese entre los elegidos para intervenir en la segunda ronda copera hizo que, después, se adelantara al domingo, 30 de noviembre.

Los rojillos estrenarán 2026 el viernes 2 de enero en Ipurua (20.30 horas) ante el Eibar

La próxima cita será este lunes, 8 de diciembre, en Las Palmas (18.30 horas). La siguiente, también a domicilio, en otro lunes, el 15 de diciembre, en Castellón (20.30 h). Y para que no hubiera 'dos sin tres', a los de Galván les tocaba despedir el año el primer día de la semana, el 22 de diciembre, en el único partido señalado para ese día. Frente al Córdoba en 'Mendi'. Tres lunes consecutivos. Sin embargo, días después se rectificó y se jugará el día antes, domingo, a las 16.15 horas (ese lunes es la junta general de accionistas).

Pronto volverá a la competición el Mirandés el próximo ejercicio. El día después de Año Nuevo, sin ir más lejos, porque LaLiga ha publicado los horarios de la vigésima jornada del calendario. Al conjunto de Miranda le tocará realizar un corto desplazamiento, en concreto a Ipurua para medirse con el Eibar. Será, sin embargo, en viernes, un duelo que ha quedado fijado para las 20.30 horas de la tarde.

Se da la circunstancia de que el choque entre armeros y rojillos será el que inaugure 2026 porque es el único que se ha programado en ese día de la semana, el segundo del año. Todos los restantes encuentros se dirimirán entre el sábado, 3, y el domingo, 4, al no haber competición de la regularidad el lunes, 5 de enero.

Al ser el que ha quedado fijado en viernes en la segunda fecha del año es probable que se haya tenido en cuenta que la distancia por carretera entre ambas localidades no es larga, aunque a buen seguro que los hinchas de uno y otro conjunto habrían preferido que se disputase en sábado o domingo. Pero ya están acostumbrados a que no sea así.