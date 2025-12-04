El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

LaLiga fijó 6 de los últimos 8 partidos del Mirandés entre semana

Jugará en lunes ante Las Palmas y Castellón, día que estaba programado ante Real B y Córdoba, y en viernes con el Eibar, como frente al Sporting

Ángel Garraza

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:45

El Mirandés está abonado en las últimas fechas a jugar sus encuentros o bien en lunes o en viernes. Es lo que han determinado para ... las últimas y próximas jornadas LaLiga y el correspondiente operador televisivo, que al fin y a la postre es el que aporta la mayor cuantía económica.

