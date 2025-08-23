Justo sostiene que en el Mirandés «sobró el error de su gol y faltó acertar en nuestra ocasión»
Enfatizó que «no nos tiene que servir de excusa contar con tantos jugadores nuevos porque eso ya lo sabíamos»
Ángel Garraza
Sábado, 23 de agosto 2025, 22:21
¿Qué le faltó al Mirandés para puntuar en la segunda jornada de Liga? «En partidos tan igualados, no cometer el error que propicia su gol y después, cuando tú consigues tener la tuya, pues acertar». De esta forma se expresaba el preparador del Mirandés, Fran Justo, en la amplia sala de prensa de Mendizorroza tras cosechar la segunda derrota del campeonato.
Es el resumen que realizó del choque ante el Huesca. No hubo demasiadas llegadas peligrosas (el rival, asimismo, protagonizó otras dos). ¿Le preocupa? «Tuvimos un disparo de Varela y un remate de Carlos, pero su portero hizo un paradón descomunal. No me preocupa los pocos remates, ya que el Huesca también remató dos veces y se llevó los tres puntos, me preocupa mucho más las situaciones del juego en las que se puede crecer desde el resultado positivo o crecer desde la derrota, es más fácil crecer desde lo positivo».
El de Ourense hizo hincapié en que «ya vamos teniendo esa posibilidad de ir conociendo a la gente, ya vamos pudiendo hacer cambios en el descanso. Si no haces daño al rival, tienes que intentarlo con los recursos que tienes y de ahí los cambios para encontrar otros caminos».
Justo cree que es cuestión de tiempo que el equipo comience a carburar tras sumarse tantos efectivos nuevos, pero matizó que «eso ya lo sabíamos. No nos sirve de excusa ni de paracaídas. Hoy (por ayer) tuvimos un partido para evitar esas pérdidas o esa situación defensiva en el gol y no lo hemos hecho, pero estamos preparados y los futbolistas tiene el nivel para estar todo el año en Segunda División. No podemos justificarnos en eso, con lo que tenemos el equipo pudo no cometer ese error y no ponerse por detrás; en esta categoría si te pones por detrás es difícil darle la vuelta».
Quiso «agradecer el apoyo a la afición, que nos ha hecho sentir en casa. Estamos contentos con eso y estamos deseando regalarles el primer resultado positivo que merecen. No tenemos que pensar que tenemos ahora dos partidos fuera, solo en que mañana hay que entrenar, recuperar y preparar bien el de Granada, que hoy el Huesca también ha jugado fuera y ha sido capaz de ganarnos».
¿En qué cree que ha mejorado el equipo? «Hemos jugado con una estructura diferente, los futbolistas van acumulando partidos y la competición te da muchas pistas, te dice donde fallas y aciertas; hoy hemos podido gestionar y refrescar mejor al equipo desde el descanso y ha mejorado en el segundo tiempo. Estamos en la segunda etapa de 42, en el primer tiempo nos estaba costando determinadas situaciones y como entrenador tienes que ayudar al equipo», zanjó.
Guilló: «En la segunda parte hubo más igualdad»
«La primera parte ha sido mejor, con balón hemos conectado pases, aunque nos ha faltado acelerar. En la segunda ha habido más igualdad y pocas cosas. El gol nos dio aire». Así lo manifestó Sergi Guilló, entrenador del Huesca, una vez concluido el encuentro en Mendizorroza.
«Es importante quitarse la presión de la primera victoria, además dejando la portería a cero. Es mucho más fácil corregir desde la victoria que desde la derrota. Hoy hemos tenido menos ocasiones que contra el Leganés, pero hemos ganado y eso nos da confianza».
Cómodos en defensa
Guilló subrayó que su equipo se sintió cómodo en defensa, aunque admitió que deben ser más valientes con balón: «Defensivamente hemos estado muy serios, apenas hemos sufrido. Con balón nos ha durado poco, así que necesitamos juntar más pases y tener más atrevimiento».
El joven preparador ilicitano destacó que habían preparado este choque tanto si el Mirandés jugaba con cuatro como si lo hacía con cinco futbolistas en línea defensiva. «No sabíamos cómo iban a salir. El otro día empezaron con cinco y habíamos preparado el partido con línea de cinco y, asimismo, teníamos un plan alternativo por si salían con cuatro. El equipo se ha adaptado bien y ha sabido controlar las situaciones», concluyó.
