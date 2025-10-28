Justo: «La prioridad es la Liga, pero el Mirandés presentará un equipo para competir en Astorga» Habrá minutos para los menos habituales y este miércoles viajan cuatro jugadores del filial: Abdou, Gabri, Aarón Cámara y Hodei

Ángel Garraza Martes, 28 de octubre 2025, 14:08

«Es una oportunidad. El objetivo del club es la Liga, está claro que todo está hecho en torno a esa competición y también se tomarán decisiones tendiendo clara esta prioridad pero mañana el Mirandés va a tener un equipo de sobra capacitado para competir muy bien en Astorga e intentar hacerlo de la mejor manera posible», ha señalado Fran Justo con motivo de la previa del choque copero de este miércoles en La Eragudina (20.00 horas).

Acerca de si llega en el mejor momento este duelo, el preparador mirandesista ha señalado que «depende de cómo se mire. Llega en el momento que llega, será una oportunidad para muchos futbolistas que están teniendo menos minutos en las últimas semanas con el fin de hacerlo bien y presentar su candidatura a entrar en el equipo con su rendimiento en competición. Siempre es una buena oportunidad tener competición entre semana después de una derrota».

Lo cierto es que el cuadro jabato, recuerda el técnico, «tiene una plantilla larga para competir con un once de garantías y el sábado (ante la Cultural Leonesa en el Reino de León) volver a competir con otro once de garantías».

Es, a día de hoy y para los equipos de Segunda, una competición que se puede considerar 'trampa'. Si el Mirandés pasa ante un rival de Segunda Federación no se va a destacar sobremanera porque es casi una obligación, en cambio si cae eliminado podrían arreciar las críticas. «Así es la competición de la Copa del Rey. Ya lo hemos vivido, son noches diferentes con equipos de inferior categoría muy motivados, siempre jugando en su estadio, lo que iguala mucho los encuentros. El rival va a intentar hacer las cosas muy bien porque les va a motivar que vaya el Mirandés y nosotros tenemos que hacer muy bien las cosas para pasar la eliminatoria, que es nuestra intención».

El Mirandés entrenará en la mañana del miércocles a las 9 horas y a continuación partirá rumbo a tierras leonesas. Viajarán cuatro miembros del filial: Abdou, Gabri, Aarón Cámara y Hodei.

