Justo: «Ha sido el partido más completo de los cuatro; se lo dedicamos a la afición del Mirandés» El técnico de los rojillos destacó que «el triunfo ha sido justo» y se acordó en Albacete de la hinchada jabata tras el mal partido ante el Huesca

«Creo que ha sido una victoria justa. Hemos defendido muy bien y entendido cómo intentaba atacarnos el Albacete y cómo con balón podíamos hacerle daño. Juntamos pases, hicimos posesiones largas, conseguimos generar situaciones de gol y también estuvimos muy acertados. Ese acierto que otros días no tienes tanto, pero sí es verdad que tuvimos más ocasiones para hacer alguno más», fue la valoración del encuentro que realizó anoche Fran Justo al término de la cita en Albacete.

Aseguró, en su alocución, que «ha sido el más completo de los cuatro. Es una buena noticia porque el más completo llega después de más semanas de trabajo y me tengo que acordar de nuestra afición. Hace quince días probablemente no hicimos el partido que se merecían, pero somos un equipo en fase de construcción con 22 futbolistas fichados nuevos y con toda la juventud que atesoramos, que es bueno para algunas cosas, pero en otras debemos encomendarnos al proceso. Les dedicamos la victoria porque hace quince días no se lo hicimos pasar bien y tenemos muchas ganas de volvernos a encontrar el sábado que viene».

Lo cierto es que cada semana que pasa se observa mejoría. Y así lo reconoce el de Ourense. «La semana pasada trabajamos mucho. Teníamos una semana larga y el día de Huesca el equipo no nos había gustado. Los chicos hicieron un esfuerzo grandísimo entendiendo que, jugando el domingo a las 21.30 en Granada y después, el viernes a las 19:30 en Albacete, apenas íbamos a tener tiempo para trabajar. Han sido dos rivales con una estructura táctica similar y nos vino bien para tener partidos parecidos. La gente del año pasado, Juan y Postigo, son el pegamento para que todo vaya engranando alrededor de sus experiencias».

Los tantos fueron obra de cuatro jugadores distintos, lo que da más valor a la victoria porque cualquiera es capaz de ver puerta. Entre ellos, el debutante Pablo López, que anotó a los pocos minutos de estrenarse como rojillo. «Puede aportar lo que ha sucedido. Ha entrado en un contexto difícil y ha entendido cómo hay que hacer los dobles esfuerzos y defender esas situaciones en banda. Luego, tiene un talento que es diferencial. Muy contento porque haya arrancado con este golazo. Para su confianza es fundamental».

González cree que «defendiendo así es imposible competir en Segunda» El Albacete, que sigue sin ganar tras cuatro jornadas, no consigue ofrecer su mejor versión por la fragilidad defensiva de la que se aprovechó el Mirandés para llevarse los tres puntos del Carlos Belmonte. «Nos han superado y nos han hecho cuatro goles en nuestro campo. Seguimos concediendo muchas facilidades para que el rival nos haga gol. Esto ya me preocupa porque estamos intentando tomar medidas y no estamos dando con la tecla. Habrá que seguir ajustándose, trabajando y valorando diferentes situaciones para tratar de ser más consistentes a nivel defensivo porque así es imposible», valoró el entrenador Alberto González. El técnico malagueño reconoció que al Albacete le costó controlar los rápidos ataques del Mirandés. «El equipo ha vuelto a jugar bien a nivel de juego global, pero nuestra inconsistencia defensiva y nuestra falta de acierto arriba, pues volvimos a tener un volumen alto de llegadas al área rival, nos está lastrando. El Mirandés, con poco tiempo de balón, ha hecho mucho. Han tenido una eficacia, calidad y velocidad grande para realizar diferentes situaciones en las que se han plantado ante nuestro portero y nos han destrozado», aseguró el preparador del cuadro manchego.

