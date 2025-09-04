Justo: «El Mirandés tiene que ser mejor que en Granada, porque si no, perdemos en Albacete» El técnico mirandesista pide «disfrutar de los chicos y de un modelo que le hace al club diferente en Segunda»

El entrenador del Mirandés lo tiene claro. ¿Cuál es la clave para intentar puntuar en Albacete?, se le pregunta. «Tenemos que ser mejores que en Granada, porque si no lo somos, vamos a perder», responde sin titubear.

Fran Justo es un hombre de concreciones. No se extiende demasiado, no es una persona que tire de circunloquios. Sus mensajes son directos. «Si somos capaces de hacer lo que hemos visto esta semana que tenemos que mejorar y de ser un poco mejores, tendremos opciones de llevarnos el partido sin ninguna duda».

Y es que ahora, «está al treinta por ciento del equipo que vamos a ver a lo largo de la temporada», asegura el preparador mirandesista. «La clave es disfrutar de los chicos. No es fácil tener unos jugadores algunos de 2006, de 2005 e ir a un estadio como Los Cármenes ante el Granada y ganar. Tenemos que disfrutar del modelo que tenemos, lo que nos hace ser diferentes del resto de clubes de la categoría. Nos haríamos daño si nos ponemos a pensar cuándo vamos a estar al cien por cien».

Es una semana corta porque el bloque rojillo cerró la jornada del domingo y este viernes vuelve a escena. ¿Qué opina? «Es la Liga de fútbol profesional, somos profesionales y tenemos que estar preparados para este tipo de circunstancias. Llama la atención que tras un viaje tan largo, se juegue en domingo por la noche y después en viernes, pero como muchos de los chicos que están aquí sueñan con disputar competiciones europeas les viene muy bien para adaptarse».

Pablo Pérez, la próxima semana

Las bajas para la cita en Albacete son el portero Nikic, el carrilero Pablo Pérez, que la semana próxima se sumará al grupo, el mediocentro Ismael Barea, con la selección española sub-20, y el delantero Alberto Marí, que realiza un trabajo diferenciado para recuperarse de la rotura que sufrió en la pretemporada con el Valencia.

Él ya se sentó en Granada en el banquillo, si bien «lo hice poco», apunta entre risas. Este viernes, le tocará a su homólogo, Alberto González, míster del cuadro manchego el que lo tenga que ver desde otro lado porque ha sido sancionado con dos encuentros. «Tenemos que mejorar nosotros también en eso para no poder dar opción a que nos puedan expulsar. Debemos pensar en lo que depende de nosotros, que lo vivimos con mucha pasión, energía e intensidad y hay que gestionarlo y saber comportarse».

Acerca del duelo en sí en el estadio Carlos Belmonte, señala que «es un rival que cada año se refuerza con jugadores de los mejores equipos del mundo, son capaces de traspasar a uno por no sé cuantos millones de euros, es un buen rival, como lo son todos en la categoría, con muy buenos jugadores y un grandísimo ataque, poderoso en centros laterales y que cargan mucho el área».

Justo, respecto al mercado estival, quiere «felicitar a la dirección deportiva, al club, que ha hecho un muy buen mercado con nuestros recursos. A lo que hemos podido llegar hemos confeccionado una plantilla más que competitiva para tener un año de mucho trabajo por delante pero también de mucho crecimiento. Seguro que estos chicos van a dar muchas tardes de alegrías».

