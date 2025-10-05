Justo: «El Mirandés ha demostrado energía, ambición y mentalidad»

Ángel Garraza Valaldolid Domingo, 5 de octubre 2025, 22:30 Comenta Compartir

Valladolid. Un partido en el que el primer tiempo fue del Mirandés, después pasamos el arreón de los saques de esquina consecutivos que lanzaron en la segunda mitad, supimos sufrir y después, en las últimas acciones el Mirandés demostró lo que queremos, que es mentalidad competitiva, ambición y energía. Eso es lo que queremos del Mirandés», manifestó Fran Justo nada más concluir el encuentro en Zorrilla.

El preparador jabato tenía claro que en estas condiciones «tocaría sufrir, ellos cerraban con tres, metieron carrileros como extremos y había que aguantar y salir cuando pudiésemos. Pero el equipo ha tenido ese punto de acierto, también Igor (Nikic) nos ha ayudado con sus intervenciones y la pena ha sido no acertar en esas últimas jugadas en los instantes finales».

Es un aprendizaje para el colectivo. «Se ha comprobado el avance que queremos de los chicos, recordamos que en el once inicial teníamos cinco chicos con menos de 20 años en un estadio como este», indicó instantes antes de señalar que «tenemos que adaptarnos a la categoría aunque sabemos que en el fútbol profesional lo importante es el rendimiento y necesitamos transmitir; creo que lo hemos hecho hoy».

El preparador gallego hizo hincapié en que son valores que transmite este club y que nunca se deben perder. Hubo partidos en los que no lo supimos hacer pero esta mentalidad sí que pienso que la desarrollamos en los últimos partidos fuera de casa, donde puntuamos en todos».

No obstante, puso en valor el punto logrado «en un estadio como este». ¿Cómo se puede explicar que el Mirandés lleve ocho puntos fuera de casa y ninguno en campo propio? «Pues son cosas y realidades del fútbol, que levamos muchos más partidos fuera que en casa. A ver si lo logramos cuanto antes. Esa realidad del fútbol refleja que es así y en nuestra mente está ya que a partir del sábado que viene, que tenemos la oportunidad de jugar en casa igualar esto o superarlo. La propia competición nos está enseñando cómo tenemos que jugar como locales. Hoy ha sido uno, ha podido ser tres, sí, pero también ninguno porque el Valladolid ha apretado».

Al margen del resultado, «les he dicho a los chicos en la charla que necesito ver un equipo vivo, que transmite y que mejore. Teníamos una semana larga de trabajo y nos pusimos ese objetivo. Y esto se ha visto, en una competición tan larga el equipo v a ser capaz de sumar los tres puntos como local, pero tenemos que mantener esa estabilidad».

Aseguró que Pablo Pérez pidió el cambio por molestias. «Ha venido trabajando en silencio y entrenando para adaptarse al equipo, cómo se tiene que mover y que ubicar... está cada vez más preparado, ha dado un paso importante estas semanas».

