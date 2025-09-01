Justo felicitó a los jugadores del Mirandés «por sobreponerse a las adversidades» El técnico rojillo alabó la mentalidad de los futbolistas en el partido. El portero Nikic sintió dolor en una rodilla y por este motivo se quedó en el vestuario en el descanso

Ángel Garraza Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:42

El entrenador del Mirandés, Fran Justo, reconoció en sala de prensa que Nikic sintió dolor en una rodilla en una caída durante la primera parte y eso provocó que Juanpa entrara en la segunda mitad, tras el descanso. «Tenemos dos grandísimos porteros esta temporada y no tenía ningún sentido seguir con él. Tengo que felicitar a los chicos, sobre todo por su mentalidad de sobreponerse a todo. Han ido superando todo lo que iba sucediendo en el partido: el golpe del empate tras ponerte por delante y jugar contra diez; la lesión de Igor (Nikic); cómo entró Juanpa sin hacer un entrenamiento específico de portero y cómo entendió el partido en un escenario de verdad como Los Cármenes. Tuvimos ese punto de frialdad y de pausa para saber lo que teníamos que hacer y seguir yendo a por el partido».

El técnico mirandesista hizo la siguiente lectura del encuentro: «El Granada nos empujó, si hubiéramos tenido un poco más de pausa podríamos haber creado más situaciones de peligro. Nos costó leer algunas situaciones, que corregimos tras el descanso; después, tuvo lugar la jugada determinante de la expulsión y del gol y a partir de ahí, estamos en Los Cármenes, la gente aprieta, hay mucho ambiente... es la primera vez que nos adelantamos en la temporada».

El gallego admitió que «estamos bautizándonos en este tipo de situaciones». Un bautizo que culminó con el primer triunfo de la temporada.

