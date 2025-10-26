Justo: «Nos costó once jornadas ver al Mirandés que queremos»

Ángel Garraza Domingo, 26 de octubre 2025, 00:16 Comenta Compartir

«Hoy (por ayer), a las once de la noche, el Mirandés es mejor que a las nueve». Así despidió Fran Justo su intervención en la sala de prensa de Mendizorroza, donde elogió «la primera hora del equipo, la mejor de la temporada. Nos ha costado once jornadas ver el Mirandés que todos queremos», subrayó.

El resultado es engañoso. «Así es este precioso deporte que es el fútbol», admitió resignado tras caer ante el líder. «Hemos visto los mejores minutos del equipo, al túnel de vestuarios nos teníamos que haber ido con ventaja, pero nos hemos ido con un 1-1 y eso es difícil de digerir».

¿Qué faltó a su juicio para sumar puntos ante el primer clasificado? «La determinación decide los partidos», respondió de forma categórica. «Hemos tenido seis ocasiones claras de gol y solo metimos uno». No obstante, el Mirandés que se pudo ver en el primer tiempo es lo que quiere el inquilino del banquillo para el futuro.

«Esos son los valores que siempre he visto en este equipo, que son los que le han hecho conseguir grandes cosas». Preguntado por si esta derrota podría hacer peligrar su continuidad en el club rojillo, dijo que él se limitaba a entrenar, a trabajar y ya a pensar en el próximo encuentro, que disputará el próximo sábado, 1 de noviembre, el cuadro jabato ante la Cultural en León.

