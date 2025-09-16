El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Gutiérrez es uno de los pocos futbolistas mirandesistas que ha jugado de titular los cinco primeros encuentros. Avelino Gómez

Justo continúa con el proceso de construcción del Mirandés tras no repetir aún alineación

Juan, Medrano y Varela son los únicos que han partido siempre en el once inicial; Petit también ha intervenido en los cinco duelos

Ángel Garraza

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:50

La pretemporada dentro de la temporada en la que se encuentra todavía el Mirandés, como le sucede siempre en los meses de agosto y septiembre, ... conlleva que todavía la maquinaria no esté del todo engrasada. Hay que pulir defectos y errores, a la vez que descubrir las auténticas potencialidades de cada futbolista para poder lograr en junio, a ser posible antes, el objetivo de la permanencia.

