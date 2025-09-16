Justo continúa con el proceso de construcción del Mirandés tras no repetir aún alineación

La pretemporada dentro de la temporada en la que se encuentra todavía el Mirandés, como le sucede siempre en los meses de agosto y septiembre, ... conlleva que todavía la maquinaria no esté del todo engrasada. Hay que pulir defectos y errores, a la vez que descubrir las auténticas potencialidades de cada futbolista para poder lograr en junio, a ser posible antes, el objetivo de la permanencia.

Hay años que cuesta más y otros, menos. En la anterior campaña se produjeron resultados a las primeras de cambio, desde la primera cita cuando se ganó al Córdoba. En esta ocasión las dos victorias consecutivas, ambas logradas a domicilio por cierto, hacían presagiar que quedaba menos camino por recorrer, pero la goleada encajada ante el Deportivo en Mendizorroza y las sensaciones no muy positivas devolvieron a la cruda realidad al mirandesismo: queda un mundo por delante. Tanto de competición como de trabajo para ensamblar las piezas y que éstas vayan adaptándose a lo que quiere el cuerpo técnico de Fran Justo.

Además, encontrarse a estas alturas con un equipo del perfil del gallego, con tantos jugadores desequilibrantes del medio del campo hacia delante y que a poco que mantenga la solidez defensiva está llamado a desempeñar un papel preponderante en la competición, no es precisamente la mejor vía para progresar. A día de hoy, con el bloque jabato por hacer (queda mucho en todos los aspectos) no es el rival idóneo para confirmar la deseada progresión.

Hay una máxima no escrita, también en el mundo del fútbol, que revela que lo que funciona, mejor no cambiarlo. Ya sea por unas u otras circunstancias, por el archiconocido retraso en la configuración de la plantilla, por el hecho de comenzar desde cero... lo cierto es que la plantilla no ha alcanzado el grado de conjunción suficiente a nivel individual y colectivo.

Sin debutar todavía El carrilero Pablo Pérez y el punta Marí, ambos por lesión, y Eto'o aún no han jugado un solo minuto

Algunos tienen todavía que 'aterrizar', no tienen interiorizados los movimientos de sus compañeros y el entrenador, junto con sus ayudantes, no ha dado con la tecla para que este nuevo proyecto camine hacia delante sobre el rectángulo de juego.

De tal manera que cinco jornadas se han disputado desde que hace un mes arrancara la competición y el Mirandés no ha repetido alineación, lo que denota que sigue el proceso de búsqueda acerca de lo que le viene mejor al equipo.

Nikic fue una de las novedades en la segunda jornada, después de que Juanpa fuera el titular en la primera; Martín Pascual ocupó el centro de la zaga en detrimento de Iker Córdoba, sancionado tras ser expulsado a los 18 segundos del primer partido. Dos cambios ante el Huesca.

Ya en la tercera, las variaciones fueron más tras las dos primeras derrotas: el capitán Postigo se sumó al once inicial en el eje de la zaga, lugar al que volvió Córdoba tras cumplir el partido de castigo por la roja en Cádiz; Bauza y Cardero entraron por primera vez en la alineación, al igual que el delantero Carlos Fernández. Cinco modificaciones en busca de un revulsivo en forma de resultado, que llegó con la primera victoria del curso en Granada (1-2), ante un adversario que no levanta cabeza y que está firmando su peor inicio de campaña en Segunda División.

El guardameta Juanpa por el lesionado entonces Nikic; Hugo Novoa en el carril diestro y Thiago Helguera, por Barea, convocado por la selección española sub-20, fueron las que introdujo Justo en la cuarta cita, que se saldó con un 1 a 4 a favor. Dos fueron obligadas a causa de un contratiempo físico y de la llamada de la selección.

Nikic volvió al once, al igual que Barea, este pasado fin de semana frente al cuadro coruñés en las dos variaciones que se registraron en el equipo que arrancó el encuentro. Hubo dos más en el descanso y otras tres en la segunda mitad. Justo sigue la búsqueda de la combinación perfecta en el Mirandés 2025/26.