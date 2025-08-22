Justo apuesta porque el Mirandés «no dé facilidades al rival» El técnico rojillo considera que «ganar al Huesca sería maravilloso porque nos reforzaría en Mendizorroza», pero matiza que «todavía es la jornada 2»

«Ganar sería maravilloso porque nos reforzaría lo que es una realidad: que Mendizorroza va a ser nuestra casa de aquí a que haya novedad. Pero es la jornada 2, los tres puntos son muy importantes pero no va a determinar lo que suceda en un trayecto tan largo de 42 jornadas que tiene la Segunda División». Así lo ha expuesto el entrenador, Fran Justo, en la previa del choque que jugará mañana el Mirandés ante el Huesca.

«Hay que mejorar, seguir creciendo, ser un equipo mucho más competitivo y en esas pequeñas situaciones no dar facilidades al rival. Exceptuando el grave error que cometimos en el inicio del partido en Cádiz, que determina lo que sucede, la lectura de lo que hicieron los chicos fue, en líneas generales, muy positiva».

La segunda cita liguera contará para el cuadro jabato con más efectivos que los que estaban disponibles en la primera. LaLiga ya recoge las inscripciones de los últimos en llegar, también de Carlos Fernández. «Estaremos más preparados en cuanto a número que hace una semana», significó sin entrar a aportar un número concreto de efecivos aptos para este compromiso.

Al margen del propio técnico, que deberá cumplir el segundo partido de sanción, no podrá contar con Postigo, por idéntico motivo, ni con Iker Córdoba y Pablo Pérez, en el caso de éste por un contratiempo de carácter físico.

No se pueden extraer demasiadas conclusiones a nivel táctico ni de dibujo de lo acontecido en el Nuevo Mirandilla el pasado domingo al quedarse con uno menos a los 18 segundos. Acerca de si el Mirandés de este sábado será diferente a la idea que tenía hace seis días, el orensano incide en que «el equipo puede jugar atrás de cuatro, de cinco o de tres, como queramos. Esa es la idea. En Cádiz teníamos una idea de principio, el equipo se supo mantener y demostró que la otra, una estructura de cuatro, también valía».

Asegura que tiene muy claro cómo va a afrontar el choque, si bien no da demasiadas pistas. «A lo mejor, en casa el equipo puede jugar con cuatro y fuera con cinco, o al revés. Con el propio paso de la competición y con la sinergia que se va a crear entre los futbolistas, cada vez vamos a ir viendo lo mejor para ellos».

Los futbolistas van llegando a Anduva de forma progresiva. No obstante, sostiene, «todos han estado en movimiento y eso es importante. Martín, no con un equipo de manera directa pero sí que de forma indirecta tiene una preparación buena para competir desde mañana, al igual que Helguera y Nikic». De tal manera que todos podrán contribuir a intentar conseguir el mejor resultado posible.

Respecto al hecho de jugar en Mendizorroza, manifestó que «esto es lo que hay. A partir de esto, todos tenemos que sumar. Me consta que la afición del Mirandés es el principal activo del club, lo que hace más mágico Anduva es la gente. Tenemos la posibilidad de trasladarlo de Anduva a 20, 25 minutos, a Mendizorroza. Que se suban desde el primer día a este vagón, la respuesta de abonados está siendo espectacular y el sentimiento del Mirandés está más vivo que nunca», subraya.

