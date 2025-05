«Juntos, afición y equipo, lo vamos a conseguir»

Ángel Garraza Miércoles, 21 de mayo 2025, 14:27 | Actualizado 14:57h. Comenta Compartir

Víctor Parada (23 años) ha explicado cómo se vio sobre el césped el gol conseguido por Pablo Tomeo en el minuto 89 y cómo fueron los instantes posteriores del partido en Córdoba. «Se vivió con una alegría tremenda porque ese gol suponía la clasificación para el 'play off' por primera vez en la historia del Mirandés, pero es verdad que dentro del campo se vivió de una manera más comedida por parte de los que estábamos jugando».

¿Por qué? El lateral o central zurdo confiesa que «el equipo se lo dejó todo, estábamos muy cansados y así se comprobó en la celebración, que llegábamos uno detrás de otro y los del banquillo lo estaban festejando todos juntos con la afición que fue allí. Después del partido, obviamente, cuando ya pasó todo, celebramos mucho la victoria y la verdad es que estoy muy contento porque es un gol que significa mucho para el club y para nosotros, así seguimos estando ahí arriba y peleando por todo».

El último triunfo «Estábamos tan cansados que apenas celebramos en el campo el segundo gol en Córdoba; después, sí, celebramos mucho la victoria»

El Mirandés se ha ido marcando objetivos a lo largo de la temporada. «El míster nos lo ha ido dejando muy claro: el primero, llegar a los cincuenta puntos, después, llegar a los necesarios para entrar en 'play off' y, una vez conseguido, ahora sí, vamos a dar ese último pasito para intentar ese ascenso directo, pero quedan dos semanas».

El madrileño pone especial énfasis en que «el foco tiene que estar puesto en el partido ante el Almería, que es el más importante del año. Tenemos que salir con todo, aquí con nuestra gente y a intentar ganar y no estar pensando en Cartagena porque sería un error, ya que para llegar allí con opciones hay que hacer el trabajo en casa este próximo domingo. Todo el equipo tiene la mente puesta en que este encuentro es el más importante».

Es lo que sucedió en El Arcángel. «Allí sólo pensamos en ganar en Córdoba y no en el Almería. Esa fue una de las razones para llevarnos los tres puntos al final».

Así lo cree Parada, al mismo tiempo que señala que «es muy gratificante que llegue un jugador el martes a las tres y media de la tarde y haya gente de tu afición esperándote para felicitarte y darte la enhorabuena por el partido y la victoria. Sentimos muchísimo su apoyo. En Anduva siempre, pero sobre todo en los últimos partidos hay un ambiente increíble».

Y así se vio «contra el Castellón, que en la primera parte nos costó un poco y en la segunda, dimos el arreón que solemos dar porque ellos nos ayudan mucho. Hay mucha conexión con ellos, es el último partido en casa, lo tenemos que dejar todo ellos y nosotros porque juntos, lo vamos a conseguir».

El Almería «Cualquier jugador de su plantilla te puede resolver un partido; pero hemos demostrado que también nosotros podemos ganar a cualquiera»

Admite que «una de las cosas más difíciles que hay en el fútbol es pararte a pensar lo que estás haciendo y logrando. Seremos más conscientes cuando acabe la temporada y estemos más tranquilos porque esto ahora no para, el tiempo no espera a nadie y hay que pensar en lo que viene porque es igual o más importante que lo conseguido hasta ahora».

El Almería es el adversario este próximo domingo. «Espero un partido muy, muy difícil por la calidad individual que tienen. Cualquier jugador de su plantilla te puede resolver el partido en dos acciones muy puntuales sin necesidad de estar haciendo un juego colectivo bueno y eso es porque es una gran plantilla».

No obstante, el cedido por el Alavés recuerda que «en la ida, les pusimos en muchos aprietos, sobre todo en la segunda parte y tenemos que ir por esa línea, de ser atrevidos, de ir arriba a por ellos y de hacer un partido de tú a tú porque se lo podemos plantear así. Los resultados no les están acompañando, pero pueden ganar a cualquier equipo, igual que nosotros, que también hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera».

Parada considera, ante las dos últimas citas de la Liga, que «es bueno que todos juguemos a la misma hora y a la vez porque, sinceramente, no me gusta estar mirando lo que hacen los otros, ya que te contamina un poco ver que uno ha ganado o perdido. Lo mejor es centrarse cada uno en lo suyo, lo de los demás no lo puedes controlar».

La temporada «No me esperaba encontrarme esto, un equipo increíble más allá de los resultados; ojalá que consigamos lo que nos proponemos»

Al igual que otros compañeros, el futbolista del Mirandés llegó tras jugar en categorías inferiores (Segunda RFEF) ¿Cómo ha sido su evolución? «Aceptando el camino que tiene que seguir un jugador joven cuando sube de categoría, teniendo paciencia y trabajando cada día», asegura.

«Empecé sin ser titular, con minutos algunos partidos; después, sí fui titular unos meses; luego, más o menos y ahora, he vuelto a entrar más en el once. Lo único que me ha hecho es mejorar durante el año y aprender de los errores que habré cometido durante el año. Pero la verdad es que estoy muy contento de formar parte de este equipo, que es increíble. No me esperaba encontrarme esto, más allá de los resultados, así que ojalá que consigamos lo que nos proponemos».

