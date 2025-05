Julio Alonso avanza, ya toca balón y se apunta al tramo final del Mirandés

El primer equipo jabato continúa con la preparación en una semana larga porque tras jugar el anterior encuentro en sábado, el siguiente lo disputará nueve ... días después, el lunes de la semana siguiente, en concreto este 19 de mayo. Además de la presencia y ayuda de jugadores del filial en los ensayos, una de las novedades que se ha podido comprobar en el campo 2 de entrenamiento ha sido la presencia este miércoles del lateral izquierdo Julio Alonso.

Saltó al césped avanzada la práctica que realizaban sus compañeros. Junto al recuperador y después de hacer series de carrera, tocó balón a diferente ritmo según la exigencia que demandaba el ejercicio en cuestión.

Este hecho se traduce en que el de Terrassa ha acortado los plazos de recuperación de la lesión que ha sufrido en estas últimas fechas. No estará disponible ante el Córdoba este próximo lunes, entre otras cuestiones porque vio la quinta cartulina amarilla del ciclo de amonestaciones frente al Castellón al recibir una tarjeta en el banquillo.

Pero si todo transcurre con normalidad y no sufre recaídas, el catalán podría estar para las últimas citas del campeonato doméstico, así como para el 'play off' si es que el Mirandés lo juega en caso de no lograr el máximo premio con anterioridad.

Ha padecido un esguince de tobillo, de los de máximo grado, dolencia que se produjo en la previa del encuentro frente al Deportivo de La Coruña.

Ya entonces, no pudo completar la semana de entrenamientos con sus compañeros y tuvo que presenciar el encuentro contra los gallegos desde la General de Anduva. Se le pudo ver apoyado en unas muletas.

Un mes de baja

Ha permanecido un mes en el 'dique seco', pero ya se le ha notado con buenas sensaciones. Aún es pronto –al margen de la circunstancia de la sanción de carácter disciplinario impuesta por el Comité de Competición que debe cumplir– para que esté disponible, pero quizás para el choque contra el Almería podría entrar en la convocatoria. Ese es el objetivo. Todos son necesarios en este tramo decisivo.