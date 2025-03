Cuando se llega a la jornada 32 es fácil que surjan problemas por la acumulación de sanciones. El sábado vieron una cartulina que les impedirá ... estar el domingo en Albacete tanto Tachi como Egiluz, así que el mister tendrá que hacer variaciones en la zaga. Lo sabe, pero también que «el que tenga que jugar va a responder. Como si tenemos que jugar con Pani de central, no me da miedo nada».

La confianza en los suyos es tal que Alessio Lisci apunta que todos están preparados para defender la camiseta rojilla. «Teníamos apercibidos pero bueno, no hay problema tenemos plantilla suficiente. Los que no juegan están entrenando de forma descomunal. Me sabe muy mal que no jueguen, porque se merecen jugar, no hay más historias, así que quienes entren seguro que harán un partidazo y ya está, así que cero miedo a las bajas, la verdad».

Habrá que ver si a esas dos, tendrá que sumarse la de Tomeo que en el duelo contra el Racing, aunque en principio se pensó que había sido amonestado –la cartulinafue para Rincón–, acabó tocado. «Lo bueno es que no es la rodilla, es el tobillo. Estaba un poco preocupado porque la rodilla la tiene un poco bailarina últimamente. Es el tobillo y esta semana haremos pruebas», dijo Lisci.