Los jugadores rojillos ya tienen asignados los dorsales para competir en esta liga

En los primeros compases de la Liga pasará este año, como viene siendo habitual en las últimas temporadas, que será difícil identificar a los jugadores ... que defienden la camiseta rojilla. Ha habido tantas variaciones en el equipo que tocará estar muy atento en los duelos iniciales para ir conociendo a los jugadores.

Así las cosas es importantísimo saber cuál es el dorsal de cada uno; algo que ayudará y mucho en la identificación de los jugadores del Mirandés. Será esta tarde cuando los que salten al terreno de juego del Nuevo Mirandilla para medir sus fuerzas frente al Cádiz luzcan el número con el que los aficionados acabarán identificándolos a lo largo de la temporada, el dorsal y también el nombre con el que serán conocidos en los terrenos de juego y que se identificará también en la elástica.

Repartidos los dorsales entre los que ya han llegado, el 1 será para Nikic y el 13 para Juanpa. El tercer portero, Ale Gorrín lucirá el 31.

Los dos rojillos que siguen en el equipo, Postigo y Juan G., conservan el número con el que jugaron la pasada temporada, 21 y 22 respectivamente.

El 3 es el dorsal que lucirá Medrano y el 5 es para Pica, Pablo Pérez se ha quedado con el 17, con el 24 jugará I. Córdoba y Tamarit lo hará con el 27.

El centrocampista Thiago tendrá el 6, el 7 va a ser para Varela y el 8 para Aarón M. Barea llevará el dorsal 18 y el 19 irá en la elástica de Marino. El delantero centro es Petit y ya tiene adjudicado el número 9.

A estos números y nombres se unirán en breve el resto de efectivos de la plantilla.