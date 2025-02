«Los jugadores son capaces de responder ante todos los retos que le proponemos»

. El Mirandés se presentará en la tarde del domingo en el Ciutat de València en una situación que ni los más optimistas podrían haberse ... imaginado. Va a medirse a uno de los claros aspirantes a volver a Primera, y lo va a hacer defendiendo el liderato, esa privilegiada posición que para el técnico rojillo es meramente anecdótica.

«La clasificación dice que somos líderes, si, pero ser líderes a estas alturas de la competición no significa absolutamente nada. La única clasificación que vale es la que se tiene en la jornada cuarenta y dos». Aunque quede todavía lejos porque la de esta semana será la vigesimoctava y por lo tanto, como diría aquel, aún queda mucha tela que cortar, el Mirandés, y sobre todo el mirandesismo mira hacia el campo del Levante como un lugar en el que los suyos, el conjunto rojillo que tantas alegrías está proporcionando en esta campaña, podrían afianzarse en la cabeza de la tabla clasificatoria.

Es habitual escuchar a muchos decir que el fútbol es, entre otras cosas, un estado de ánimo. Lisci lo corrobora y no puede obviar que se está en buena dinámica y hay que pelear para seguir en ella. «Nosotros estamos, no ahora, sino todo el año, en buena dinámica. Estamos lógicamente muy contentos y queremos seguir haciendo las cosas bien».

Abundando en máximas recurrentes también se dice una y otra vez que lo que se practica en el trabajo de la semana se ve reflejado sobre el terreno de juego según se haya realizado, es decir, que al final se juega como se entrena y en relación con esta cuestión el técnico mirandesista, que hace suya la afirmación apuntó que «se ha entrenado muy bien. El equipo, una vez más, ha hecho una gran semana de entrenamientos y eso me deja muy tranquilo, aunque luego los resultados acaben dependiendo de muchos más factores de los que nosotros manejamos».

Los que sí, los que dependen de lo que el equipo haga, los tiene muy claros el técnico romano que, tras recordar que con este calendario asimétrico se ha dado la circunstancia de que el enfrentamiento entre los dos equipo que se verán las caras el domingo se produce sin que haya pasado mucho tiempo, apunta que «en la ida todo su peligro vino de transiciones con Carlos y es algo que tenemos que controlar. En la segunda parte lo hicimos muy bien. Nosotros con balón sabemos dónde están los espacios y debemos aprovecharlos». Y dijo también que confiar en que se creen ocasiones y «a nosotros nos entre el balón, y a ellos no».

Suerte y más

Puede pensarse que para que eso ocurra lo que se precisa es tener esa pizquita de suerte que parece que siempre sonríe al campeón. Sobre esta cuestión Lisci ha hecho aclaraciones porque, lógicamente no todo hay que fiarlo a la fortuna. «En la primera vuelta puede que girara un poco a nuestro favor, pero en 2025 yo diría que incluso hemos tenido mala suerte, creo que podríamos haber conseguido más puntos que los que hemos hecho. Estamos en dinámica y tenemos que intentar que la suerte gire a nuestro favor, pero hay muchas más cosas en un partido».

No cabe duda que eso es así y el Mirandés buscará en un complicado campo hacer lo que sigue aún resistiéndosele, conseguir el triunfo fuera de Anduva. «Estamos haciéndolo bien y queremos sumar los tres puntos. El Ciudad, por las estadísticas no parece el mejor campo para hacerlo; allí sólo ha ganado el Ferrol. El Levante es el equipo que menos partidos ha perdido en la Liga y no será fácil, pero lo vamos a intentar». Será un nuevo reto y el entrenador rojillo sabe que su plantilla va a aceptarlo con el ánimo de superarlo.

«Estos jugadores son capaces de responder ante todos los retos que les proponemos. Aguantan muy bien la presión y tienen mucha hambre. Tenemos un reto muy bonito por delante y vamos a ver cómo lo solventamos. Este equipo hasta el día de hoy ha respondido muy bien en todas las circunstancias y lo que espero y sé, es que los jugadores van a dar la cara en todos los contextos».

No ha querido, nunca lo hace Alessio Lísci, hablar abiertamente de las que entiende que serán las claves de este partido, pero sabe que será fundamental que «sepamos aguantar el ambiente que habrá en el campo porque apretarán mucho los primeros minutos de la primera y la segunda parte y también en los últimos minutos del partido. Fuera de casa siempre pasas por un tramo difícil en el partido. En Granada fue durante los primeros cuarenta y cinco minutos, en Cádiz también, así que si ese tramo complicado somos capaces de pasarlo es más fácil que el partido se nos ponga de cara».

Quiere, lógicamente que los suyos puedan llevar el devenir del choque a su terreno, para poder no sólo dejar patente en un escenario que tan buenos recuerdos traerá una vez más al míster que el Mirandés es el líder por méritos propios, sino sumar si es posible tres puntos para inaugurar en el Ciutat de València el casillero de victorias en la segunda vuelta como equipo visitante.