El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hugo Novoa jugó 70 minutos ante el Racing. Avelino Gómez

El jugador del Mirandés Hugo Novoa descarta la lesión y se apunta al duelo ante la Cultural

El carrilero diestro se retiró a causa de unas molestias antes de tiempo frente al Racing

Ángel Garraza

Martes, 28 de octubre 2025, 18:28

Comenta

El jugador del Mirandés se retiró en el minuto 71 del encuentro que disputaba el pasado sábado el cuadro jabato ante el Racing en Mendizorroza. ... Hugo Novoa se fue cojeando y con visibles muestras de dolor, lo que motivó que en su lugar entrara Tamarit para ocupar el carril del '2'. No obstante, los análisis posteriores realizados tras el duelo han descartado que sufra algún tipo de lesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  7. 7

    El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  8. 8 Muere Ochotorena, exportero y técnico de guardametas del Valencia y la selección
  9. 9

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de basuras con rebajas de hasta un 20% en la tasa
  10. 10 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El jugador del Mirandés Hugo Novoa descarta la lesión y se apunta al duelo ante la Cultural

El jugador del Mirandés Hugo Novoa descarta la lesión y se apunta al duelo ante la Cultural