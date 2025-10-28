El jugador del Mirandés Hugo Novoa descarta la lesión y se apunta al duelo ante la Cultural

El jugador del Mirandés se retiró en el minuto 71 del encuentro que disputaba el pasado sábado el cuadro jabato ante el Racing en Mendizorroza. ... Hugo Novoa se fue cojeando y con visibles muestras de dolor, lo que motivó que en su lugar entrara Tamarit para ocupar el carril del '2'. No obstante, los análisis posteriores realizados tras el duelo han descartado que sufra algún tipo de lesión.

De tal manera que salvo que en los próximos días padezca algún contratiempo, el futbolista cedido por el Alavés será de la partida este próximo fin de semana en el Reino de León ante la Cultural.

El Mirandés no ha facilitado este martes la convocatoria para el envite copero de mañana al haber entrenamiento el miércoles, si bien todo hace indicar que el efectivo gallego no será de la partida, más por precaución que por un problema real, en el choque en Astorga. Se reservará para participar en el vital partido que tendrá lugar el sábado frente a un rival directo por eludir el descenso a Primera Federación.