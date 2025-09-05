«Soy un jugador eléctrico y decisivo en la última línea»

Fue el último futbolista en llegar a la disciplina rojilla y a sus diecinueve años encara su primera aventura en el fútbol profesional. El joven ... jugador murciano llega cedido por parte del Valencia CF. tras completar una gran pretemporada bajo las ordenes de Corberán. Se trata de un extremo eléctrico con una excelente pierna izquierda y con una gran capacidad para el balón parado. Es internacional sub-19 con España y tal y como aseguran medios valencianos, viene con varias cláusulas penalizadoras en su contrato. Llega al Mirandés en las últimas horas de mercado ante la negativa de su entrenador en desprenderse de sus servicios antes de probarlo.

– ¿Qué fue lo que te atrajo para decidirte por el Mirandés?

–Me dijeron que era un grupo favorable para mí porque son prácticamente todos chicos jóvenes. Un vestuario así es ideal para adquirir experiencia y crecer futbolísticamente.

– ¿Cómo afrontas este nuevo reto profesional?

–Con ilusión, somos un grupo de chavales que venimos aquí a darlo todo. El míster se encarga de transmitirnos tranquilidad y que lo dejemos todo en el campo y así va a ser.

– Viniste hace unos días pero, ¿cuáles son tus primeras impresiones sobre la ciudad y su gente?

– La verdad que me siento muy agusto, la ciudad está muy bien. Luego tanto en el campo de entrenamiento como el vestuario se respira un muy buen ambiente. El hecho de ver a los más pequeños emocionados e ilusionados con el equipo de su ciudad es muy bonito.

– Hay mucha competencia en la parte de arriba y el míster de momento apuesta por dos únicos atacantes, ¿dónde ves tu cabida en el equipo y en el sistema de Justo?

– Mi posición ideal es por cualquiera de las dos bandas, aunque también puedo jugar algo más liberado de '10'. Yo donde me pruebe el míster en los entrenamientos y decida ponerme daré lo mejor de mí.

– ¿Cómo te han acogido estos primeros días en el vestuario?

– La verdad es que muy bien, conocía ya a Alberto y a Íker de la pretemporada con el Valencia y la verdad es que veo un muy buen ambiente en el grupo.

– Para la gente que no te conozca, ¿cómo te definirías como futbolista?

– Soy un jugador bastante rápido, eléctrico y con un muy buen uno contra uno. En la última línea del campo me considero decisivo.

– ¿Tienes algún jugador refrente en el que te inspires?

– Al final todos los futbolistas de la parte de arriba del campo tenemos a Messi como ejemplo a seguir. A mí personalmente me gusta mucho Neymar.

– Tú acabas de llegar, pero ¿cómo afrontáis el partido frente al Albacete de este viernes tras haber sumado tres puntos la semana pasada?

– Algo más tranquilos, sin tanta presión pero con la cabeza asentada en que estamos en dinámica de competición. Con la ilusión de volver a sumar de tres en este segundo desplazamiento consecutivo.

– ¿Te ves con posibilidades de debutar en Albacete?

– Ojalá, me encantaría poder jugar ya en este partido, pero lo más importante es el resultado colectivo. Vamos a por todas este viernes en Albacete.

– El pasado martes el Director Deportivo del club, Alfredo Merino dijo en rueda de prensa que podías ser la sensación de segunda, ¿cómo te tomas tu esas palabras?

– Esas palabras las he escuchado y la verdad que son muy bonitas. Al final a mí lo que me toca es demostrarlo en el campo y el tiempo dirá si tenía razón lo que dijo el director deportivo.

– Ya por último, ¿te atreves con una predicción de cómo va a terminar el equipo esta temporada recién iniciada?

– Yo soy muy ambicioso, creo que nos va a ir muy bien en el Mirandés y que vamos a quedar por la zona de arriba.