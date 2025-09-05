El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El futbolista murciano pisando por primera vez el césped de Anduva. Avelino Gómez
Pablo López. Extremo del Mirandés

«Soy un jugador eléctrico y decisivo en la última línea»

Viene para aportar desequilibrio en el ataque y espera debutar hoy frente al Albacete

Javier Alonso

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:39

Fue el último futbolista en llegar a la disciplina rojilla y a sus diecinueve años encara su primera aventura en el fútbol profesional. El joven ... jugador murciano llega cedido por parte del Valencia CF. tras completar una gran pretemporada bajo las ordenes de Corberán. Se trata de un extremo eléctrico con una excelente pierna izquierda y con una gran capacidad para el balón parado. Es internacional sub-19 con España y tal y como aseguran medios valencianos, viene con varias cláusulas penalizadoras en su contrato. Llega al Mirandés en las últimas horas de mercado ante la negativa de su entrenador en desprenderse de sus servicios antes de probarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  2. 2

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  3. 3

    Las instituciones admiten el daño a la imagen de Bilbao y Bizkaia para atraer grandes eventos
  4. 4 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  5. 5

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química
  6. 6

    Un caso de legionella obliga a desinfectar 300 pisos en una urbanización de Getxo
  7. 7 ¿Por qué Israel corre la Vuelta y no estuvo en la Clásica de San Sebastián? Estos son los motivos
  8. 8 Juanma Castaño sobre los manifestantes de Bilbao: «Muchos celebraban hace nada la muerte de guardias civiles, concejales...»
  9. 9

    Educación rechaza concertar el colegio Osotu, que cerrará sus puertas antes de que arranque el curso
  10. 10

    Una violenta protesta contra Israel revienta la etapa de la Vuelta en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Soy un jugador eléctrico y decisivo en la última línea»

«Soy un jugador eléctrico y decisivo en la última línea»