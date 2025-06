«Los que menos juegan en el Mirandés aportan mucho para que todo vaya bien»

El jugador rojillo se sumó en el segundo tiempo, disputó la última media hora en Cartagonova y suyo fue el tercer tanto, que ponía el ... broche de oro a la Liga pese a no llegar el premio deseado por todo el mirandesismo de forma directa en tierras de la provincia murciana. «El partido se ha dado como se tenía que dar, había que ganar y hemos ganado. Una pena que contra el Almería no entrara el gol que se mereció para venir aquí con las opciones de ascender directo pero, aún así, la temporada está siendo un sueño».

Así lo expresó Álex Calvo minutos después de acabada la Liga regular y antes de manifestar que «no podemos reprochar nada a nadie, ni a la afición, que nos lleva en volandas. Ahora está el 'play off, que para la ciudad de Miranda y el Mirandés va a ser algo muy bonito».

En lo colectivo está siendo una campaña, recuerda, para enmarcar. A título individual él ha jugado poco, si bien confesó que necesitaba el gol que logró ayer para encarar el último tramo de competición. «Llevo una temporada difícil en lo personal porque me lesioné al principio, ha habido después cambios de formaciones (por el dibujo) en las que no he podido entrar, pero estoy contento con el míster y con el equipo, que me han ayudado en todo».

El cordobés destacó que en los últimos encuentros, al menos, ha podido intervenir, «he podido ayudar con un gol en este último encuentro y para el 'play off' viene bien». Lisci siempre ha hecho hincapié en el trabajo que realizan los que menos minutos tienen porque hacen mejores a los que juegan habitualmente y aunque es evidente que todos quieren disputar partidos, que se acuerde de manera constante de ellos sirve también a modo de refuerzo a título personal.

«El día a día es lo más importante de este grupo, como nos llevamos el vestuario, con el míster, con todo el mundo y al final, cuando las temporadas van bien no sólo son por los jugadores que más juegan sino que hay muchas cosas más alrededor, que no se ven pero que en los entrenamientos hacen que el equipo funcione», concluyó.