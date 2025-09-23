Juan Gutiérrez: «Con el compromiso que tienen todos los jugadores del Mirandés llegarán los resultados en casa» «Estoy muy contento de estar aquí, muy a gusto», subraya el defensa tras el interés mostrado por otros clubes en verano

El empate conseguido en Andorra es valorado de forma positiva en las filas mirandesistas porque el rival «es muy buen equipo. Supimos sufrir y aguantar, no fue nuestro mejor partido, lo sabemos, pero también es importante que el equipo trabaje, que vayamos todos juntos, en la misma línea, ya lo vimos el año pasado. Cualquier punto es oro».

Así lo ha manifestado a primera hora de la tarde de este martes Juan Gutiérrez, quien espera que este próximo viernes frente al Zaragoza puedan llegar los primeros puntos en la condición de local de esta temporada. «Fuera de casa, normalmente, es más complicado puntuar y lo estamos haciendo, pero el equipo está tranquilo en este sentido. Se ha perdido, pero quedan muchos partidos y puntos en Mendizorroza».

El defensa central estima que para que llegue la primera victoria como anfitrión «el Mirandés debe seguir con la misma línea de compromiso que eatá teniendo estos últimos partidos y seguir confiando en el trabajo que hacemos cada día porque si se nos ve entrenar, la verdad es que es una pasada. Hay que seguir y llegarán los puntos».

No pasa por alto que «hay que agradecer a la gente que se desplaza a Vitoria que lo haga, porque sí que se siente que están ahí. Yo, personalmente, habiendo estado ya el año pasado, sí que lo he hablado con Posty, Anduva es Anduva, pero en 'Mendi' los sentimos de forma muy parecida».

Llega este viernes el Zaragoza. A pesar de que ocupa plaza de descenso, el de Comillas admite que «es un equipo muy duro. Tenemos que salir con todo. Habrá momentos en los que tengamos el balón, otros en los que vamos a sufrir. Tenemos claro que debemos estar preparados para todo e intentar que cada uno dé lo mejor de sí mismo».

El cuadro maño es un histórico en la categoría. Sin embargo, no hace falta lanzar un mensaje en el vestuario tendente a huir de cualquier exceso de confianza. «No, porque cualquier equipo te puede meter mano y más el Zaragoza. Se ve todas las jornadas: falla un equipo que lo había ganado todo y al revés. En Segunda todos los conjuntos son muy competitivos y hay que salir a todos los encuentros con la máxima exigencia posible».

Ni tampoco es necesario emitir otro acerca de la necesidad de ganar en casa. Es evidente que todos los futbolistas quieren hacerlo para, en primer lugar, agradar a la hinchada pero sostiene que lo fundamental es «tener tranquilidad, seguir tabajando porque todos están supercomprometidos, los que tienen más y los que tienen menos minutos. Lo complicado lo estamos haciendo ya y hay que continuar paraque lo de casa empiece a salir igual».

«Hubo conversaciones este verano entre clubes, pero estoy aquí, que es lo importante»

El cántabro protagonizó 'cantos de sirena', su nombre salió este pasado verano como posible salida del club ante intereses de terceros. «Sí hubo conversaciones entre clubes, pero al final estoy aquí, que es lo importante. El año pasado estuve muy a gusto, muy contento con el grupo que había, con el club, la afición, con todo... Y este año no va ser diferente, así que muy contento de estar aquí y con muchas ganas de seguir trabajando».

Suscribe la petición que realizó Alfredo Merino al principio del ejercicio no comparar la última plantilla con la actual. Este zaguero se queda con ese mensaje. «Es difícil comparar porque hay tantos cambios... pero lo importante del club es que la filosofía y la dinámica parte del trabajo, de mejorar cada día, eso se vio ya el año pasado y este año es igual. Mientras se cumpla eso, los resultados van a ir saliendo»

