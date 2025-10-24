José Alberto: «Es la plantilla más completa que hemos tenido» El entrenador del Racing apunta que «eso lo dirá el rendimiento» y del Mirandés subraya que «compite siempre bien»

El técnico del conjunto cántabro indicó que «es la más completa que hemos tenido en el Racing, aunque eso lo dirá el rendimiento. Son muy importantes los roles de los jugadores, que cada uno sepa rendir dentro de su rol. A nivel de calidad estoy muy contento y creo que tenemos jugadores con muchas capacidades», manifestó antes de viajar a Vitoria para medirse con el Mirandés.

Un rival que definió como «joven y dinámico. Compiten bien a pesar de no haber iniciado de la mejor manera la temporada y sabemos que transitan muy bien y que son fuertes en el balón parado. El Mirandés es un equipo que juega directo, vienen haciéndolo con 5-3-2 o 5-4-1». Considera que el de esta tarde será «un partido exigente en el que no nos podemos relajar, sino estar con la máxima intensidad, con ritmo y con energía desde el minuto 1 hasta el final».

Admitió que «tiene buenos jugadores, con mucho talento y que hemos visto este verano incluso nosotros para poder incorporar aquí». De los que sí dispone en su plantilla, el exrojillo Pablo Ramón participó el último día en el lateral diestro en lugar de ubicarse en el puesto de central, que es el suyo natural y donde se desenvolvió en el conjunto de Anduva. ¿Podría repetir hoy ahí?, le preguntaron.

«Jugó una muy buena segunda parte y en la pretemporada en el Espanyol no actuó de central en ningún momento sino de lateral derecho y lateral izquierdo. Es una posibilidad, que se pueda adaptar perfectamente a esa posición. También ha jugado mucho en línea de tres, en perfil diestro, en el perfil zurdo y muy poco en el medio. Es un jugador que se puede adaptar perfectamente al lateral y me quedé muy contento con el partido que hizo el otro día en ese puesto».

Líder «Lo importante no es el puesto clasificatorio porque en esta categoría mañana podemos estar mal»

Llega a Mendizorroza como líder. No obstante, indicó que «lo importante no es la posición de la tabla, sabemos que ahora estamos bien a nivel clasificatorio, pero sabemos también la dificultad de la categoría y que hoy estamos bien, pero mañana podemos estar mal. Conocemos la igualdad que existe en la categoría y lo único que nos centramos es en seguir mejorando como equipo, en seguir dando pasos adelante. El otro día creo que hicimos nuestro mejor partido hasta este momento, pero también hubo cosas que mejorar y que corregir para no dar opciones a los rivales».

El conjunto verdiblanco tratará de recuperar en Vitoria sus positivos números a domicilio: solo ha perdido un partido, en El Molinón ante el Sporting por 2-1. Con anterioridad, la escuadra dirigida por José Alberto logró sendos triunfos en Albacete y Almería (2-3 en ambos duelos) e igualó con el Córdoba en el Nuevo Arcángel (2-2). Los racinguistas, por lo tanto, han logrado siete de los 12 puntos disputados a domicilio.

Querrán añadir unidades a su casillero. Lo harán con las bajas de Michelin, Sangalli y Salinas. El delantero Arana, otrora pieza fundamental en el engranaje ofensivo racinguista, ha entrado en la convocatoria.

Cabe recordar que el Mirandés, por su parte, no ha conseguido buenos resultados en su 'exilio' de Mendizorroza, donde solo ha sumado un punto ante el Leganés (0-0). En los tres duelos previos, los rojillos fueron superados por Zaragoza, Deportivo y Huesca.

