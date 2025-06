José Alberto asume que el cruce entre el Racing y el Mirandés se decidirá en Anduva

Ángel Garraza Sábado, 7 de junio 2025, 00:01 Comenta Compartir

Es un encuentro que también en Santander está marcado por la expectación y la ilusión desbordante de la afición tras conseguir de forma matemática en la última jornada su pase a las eliminatorias tras doblegar al Granada. Y por la exigencia, al tratarse de un club con pasado en una Primera División que no pisa desde hace una docena de años.

«Ha sido una semana de concentración, con muchas ganas de que llegue el domingo», manifestó con motivo de su previa el entrenador del Racing, José Alberto, consciente de la trascendencia del duelo. Sobre el estado físico de la plantilla, el técnico se refirió al centrocampista Aritz Aldasoro, una de sus dudas durante esta semana: «Creo que Aritz estará bien para el domingo. Ha entrenado hoy (por ayer) y mañana lo volverá a hacer. La ausencia ha sido por prevención». Salvo contratiempo de última hora, será de la partida. A estas alturas del curso y con tanto en juego se corren riesgos.

Acerca del capítulo mental ante un partido de estas características, José Alberto tiene claro que «ahora va más de gestionar energías y emociones. Lo demás sigue siendo fútbol: once contra once con un balón». Recalcó que la clave no está solo en el aspecto táctico o físico, sino en la capacidad para controlar la presión y responder emocionalmente ante situaciones límite.

También quiso enviar un mensaje de realismo respecto a la eliminatoria: «No se va a resolver en casa, va a tener su desenlace en Anduva. Tenemos que estar preparados para todo. Ganar es el objetivo, pero pase lo que pase, la semifinal seguirá abierta». Una forma clara de advertir que no se puede bajar la guardia ni confiarse, ni siquiera con un buen resultado de ida.

Sobre el Mirandés, el exrojillo juega su partido y no tuvo reparos en trasladar el cartel de favorito al cuadro jabato. «El Mirandés es el favorito. Nos ha ganado los dos partidos en Liga y ha sido más regular. Han quedado por encima, con cuatro puntos más y han sido muy competitivos. Será un partido muy difícil», admitió.

Considera clave el efecto que ha tenido para ellos el último encuentro frente al bloque nazarí, donde certificaron su pase a estos cruces. «Fue el clic que necesitábamos. Nos dimos cuenta de lo necesarios que somos todos. Todos aportamos, para atacar y para defender», explicó.

Respecto a los factores que pueden decantar esta eliminatoria, el asturiano apuntó que «la contundencia en las áreas, máxima atención a los detalles y capacidad para adaptarse a cualquier situación que se dé en el partido. Esto no es una cuestión solo de táctica, sino de saber leer lo que va ocurriendo y responder con inteligencia y determinación».

También se le cuestionó sobre el exmirandesista Víctor Meseguer. Respondió que ha dado un paso hacia delante en el tramo final del curso. «Ahora veo al Meseguer que conocí en mi etapa en el Mirandés. Ha costado, pero está llegando a su mejor versión justo cuando más lo necesitamos. A veces, los procesos de adaptación tardan más de lo que uno quiere, pero lo importante es llegar a tiempo».

Temas

CD Mirandés