Jesús Galván asume el reto del Mirandés

Será oficial en las próximas horas, una vez que todos los trámites con el Sevilla, el club al que ha pertenecido hasta esta semana, estén ... completamente resueltos y concretados todos los términos en cuestiones tales como la cesión de derechos, sus proyectos futuros en otros banquillos, etcétera. Es lo que está demorando su llegada al Mirandés, apalabrada y acordada hace varios días.

Se trata de un perfil que responde a lo que se busca en el club rojillo, en este caso un hombre acostumbrado a preparar equipos de jugadores muy jóvenes. Hasta esta semana, Jesús Galván (Sevilla, 51 años) se ha hecho cargo del primer filial del Sevilla y la llegada a Miranda, una vez tomada la decisión, se ha dilatado algo más en el tiempo porque, en primer lugar, tenía que desvincularse de su club. Se espera que esté en la ciudad del Ebro en la jornada de este jueves.

Será esta la gran oportunidad en la carrera de Galván, que ya sonó con fuerza para llegar al primer equipo sevillista el pasado verano e incluso levantó el interés de varios clubes de la división de plata. El entrenador cogió el filial en octubre de 2023, después de cosechar grandes números con el Cadete A, y en su primera temporada consiguió ascender al equipo a Primera Federación.

Con dos triunfos en diez jornadas, el Sevilla Atlético está ahora en puestos de descenso en el Grupo II de Primera RFEF, aunque solo les distancia un punto de la zona de permanencia.

Galván disputó como futbolista casi un centenar de partidos en Primera con el Sevilla y el Villarreal, y también militó en clubes de la categoría de plata como Córdoba, Recreativo de Huelva, Alavés o Lleida. Es su debut como entrenador en un banquillo del fútbol profesional. Como técnico ha pasado casi toda su carrera en los escalafones inferiores del Sevilla, excepto algunas experiencias en clubes de esa provincia como el Alcalá y el Utrera, y es desde 2023 el responsable técnico del primer filial.

Ahora, se le presenta un reto tan exigente como bonito. Tendrá la misión de reflotar a un equipo que se encuentra sumido en una crisis de resultados. Ya son ocho los partidos que acumula sin ganar y cuatro los puntos que le distancian de la permanencia.

¿Cómo es en su faceta como técnico? Quien ha seguido más sus pasos y su evolución señala que sus equipos siempre apuestan por mantener un carácter muy competitivo y que el orden defensivo debe prevalecer para, a partir de ahí, crecer como bloque. Es lo que necesita una escuadra rojilla que en las últimas fechas ha recibido un buen número de tantos en contra. Frenar la sangría es uno de los muchos objetivos.

Entre sus filas contará con un canterano criado en Utrera como Carlos Fernández, quien habló este miércoles tras el entrenamiento de la primera plantilla, aunque obvió cualquier comentario al respecto. «No tengo ni idea de quien puede venir (dijo a las 13. 15 horas de este miércoles, antes de que hubiera trascendido públicamente el nombre del candidato a ocupar el banquillo mirandesista), esa es una pregunta más para Alfredo. Nosotros lo que tenemos que enfocarnos es en prepararnos, ahora está Antxon, que es el responsable de la preparación esta semana, lo está haciendo sensacional y tenemos que apoyarle todos para intentar ganar el viernes».