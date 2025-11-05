El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Peristeri-Bilbao Basket
En un partido con el filial sevillista. Kiko Hurtado

Jesús Galván asume el reto del Mirandés

El entrenador sevillano, de 51 años, preparaba hasta esta semana al filial sevillista, en Primera RFEF

Ángel Garraza

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:34

Comenta

Será oficial en las próximas horas, una vez que todos los trámites con el Sevilla, el club al que ha pertenecido hasta esta semana, estén ... completamente resueltos y concretados todos los términos en cuestiones tales como la cesión de derechos, sus proyectos futuros en otros banquillos, etcétera. Es lo que está demorando su llegada al Mirandés, apalabrada y acordada hace varios días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  4. 4

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  5. 5

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  6. 6

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  7. 7 Un siglo de menús entre obreros
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi
  10. 10 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Jesús Galván asume el reto del Mirandés

Jesús Galván asume el reto del Mirandés