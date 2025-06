Athletic, nos veremos en la 2026-27

Lo que son las cosas, dos jugadores del Athletic cedidos al Mirandés, Hugo Rincón, el sucesor de Óscar de Marcos, y Urko Izeta, estuvieron en ... la faena de conseguir que la próxima temporada el Club Deportivo Mirandés, pudiera jugar en Primera contra el Athletic. Esto fue un lunes noche contra el Córdoba, y en la elegante ciudad de los Califas. Y era el pase, dependiendo de sí mismos, para jugar en San Mamés y otros grandes estadios.

Y eso es así, no hay vuelta de hoja. Bueno, y aquí hay que meter también al portero bilbaíno, Raúl Fernández, ex del Athletic y auténtico bastión durante toda la temporada. Lo ha parado todo. Y a otro rojiblanco, Unai Egiluz. Y por supuesto al resto del equipo rojillo de Miranda, que han dado el do de pecho durante toda la competición, con un Panichelli, cedido por el Alavés, que no ha dejado de meter goles. Y con un entrenador romano, Alessio Lisci, que ha sido un sabio de la estrategia futbolera. Y, por qué no decirlo, con una estructura de club presidida por Alfredo de Miguel que debería avergonzar a tanto fondo inversor cantamañanas que pulula por el fútbol profesional.

El autor Jesús Fernández Urbina Presidente de la Cofradía Mirandesa de Bilbao

Y, volviendo a lo que son los sucedidos, el pasado 3 de agosto, el Mirandés tuvo que suspender (a dos semanas del inicio de la competición de Segunda) un partido amistoso contra el Mallorca por falta de jugadores. Y si quiere usted ligar más la cosa, la temporada anterior se jugó no bajar de categoría en el último partido contra el Amorebieta, el domingo 2 de junio de 2024. Es decir, pasamos de la amenaza de bajar de Segunda (y olvidarnos del fútbol profesional) a rozar la Primera, y en San Mamés. Con el presupuesto más bajo de Segunda. No olvide que en Anduva caben un poco más de 5.000 espectadores. Toca esperar un año más.

Pero volvamos al Athletic y el Mirandés, una sociedad muy bien engrasada. Porque le sonarán todos estos jugadores del club rojiblanco que han hecho la mili en Anduva. Ahí van algunos: Dani Vivián, Beñat Prados, Ruiz de Galarreta, Javier Martón, Nico Serrano, Iñigo Vicente, Urko Vera, Díaz de Cerio, Koikili Lertxundi, César Caneda,.. y no nos vamos a olvidar de que Andoni Iraola y Joseba Etxeberria han sido entrenadores del Mirandés hace dos días. Esto antes lo daba más el Sestao y el 'Baraka', y ahora lo da el Mirandés, y los navarros jiji.

Y, ojo, que antes, a finales de la década de los veinte, uno de los mejores jugadores que ha tenido el Athletic en su historia, Guillermo Gorostiza, llamado 'Bala Roja', por su velocidad, estudiaba interno en el Colegio de los Sagrados Corazones de Miranda. Y jugaba al fútbol en Miranda con otro histórico rojiblanco llamado Ramón Lafuente. Hay muchos más nombres importantes del equipo del Nervión que han vestido la camiseta del equipo jabato a lo largo de sus ya casi cien años.

«Iba en Bilbao el frutero y te lanzaba 'oyes, no pensaréis subir a Primera'. Y decías, 'ni lo ponga en duda'. Toca esperar»

Hay otro punto emocionante en las próximas visitas en la temporada 2026-27 del equipo ferroviario de Miranda a San Mamés. Y es el lazo de la vida. Muchos mirandeses recordamos a nuestros padres venir en las décadas de los 50 a Bilbao a ver fútbol del bueno. De Primera. No había televisiones, ni plataformas. Solo la radio. Era la única posibilidad de ver fútbol del bueno, viniendo desde Miranda de Ebro. El Alavés jugaba casi siempre en Segunda y en Tercera y Osasuna, lo mismo. Y la Real, de capa caída. Logroñés y Burgos andaban a la par del club rojillo.

Y venían al botxo en tren, que tardaba una eternidad, o en autobús por Orduña, que mareaba un montón. Y en moto, sin casco y con buena gabardina. Veían fútbol de categoría. Y al Madrid, al Barça y al Atlético de Madrid… Volvían a altas horas de la noche a sus casas de Miranda, tras la angustia de sus mujeres y familias. Y todos con corbata, traje, gabardina y boina para San Mamés. Apreciaban haber visitado una ciudad industrial, bancaria, llena de bullicio y canciones.

Ahora, en esa ciudad llamada Bilbao, como puede pasar, no ya en cualquier otra del entorno de la ciudad del Ebro, sino de todo España, va el pescatero, o el frutero y te lanza con aspavientos la requisitoria futbolera de moda: «Oye, ¡no pensaréis subir a Primera con el Mirandés!». Y sonríes y dices que ni lo ponga en duda. Y que estamos a la par. Y cuando sales con la compra, tras la conversación amena donde todos dicen el que 'ojalá suba el Mirandés', vas dándole vueltas a lo bonito que sería para tu ciudad mirandesa estar en Primera. Que es estar en el escaparate del buen género, el de calidad. Y una oportunidad para afrontar problemas y causas pendientes.

Por ejemplo: un Museo de la Ciudad ya necesario y atractivo. Recuperar alguna iglesia en desuso, pero con un valor extraordinario, que se está estancando en demasía. Dar aire, con unos planes serios, a una Parte Vieja que exhala demasiada melancolía y tristura. Potenciar la riqueza naturalista de la comarca mirandesa, los ríos, los Obarenes. Y que la agenda cultural y de ocio implique una estancia en nuestra ciudad más amable. La actuación de la Fundación Caja Burgos en la Plaza España va en la buena dirección. Y, por supuesto, tejer los mimbres para tener una ciudad con buena sanidad, y cercana, buena situación de empleo y oportunidades, buena seguridad y una educación de cine. Mucho de eso ya lo tiene, otras cosas habrá que trabajar cuando seamos de Primera.

Y volviendo a esos mirandeses que antaño querían ir a ver fútbol de Primera, muchos de los hijos de esos padres, a la par bilbaínos y mirandeses, cuando accedamos en 2026 a San Mamés, nos crujirá el corazón.