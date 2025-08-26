El Jerabi se suma al Mirandés tras llegar cedido por el Atlético El extremo estará disponible para el partido ante el Granada

E·l club colchonero confía en el rojillo para curtir a sus promesas.

El Mirandés y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para la cesión del extremo rojiblanco por una temporada. El Jebari se incorporará a las órdenes de Fran Justo de cara al próximo encuentro en Granada.

Salim El Jebari (Marruecos, 2004) es un futbolista con descaro capaz de jugar en las tres posiciones de ataque. Un jugador habilidoso con mucho desborde y un excelente uno contra uno. Además, ha mostrado tener gran capacidad goleadora.

Criado en la cantera del Atlético de Madrid, fue el año pasado cuando tuvo su oportunidad en el Cartagena debutando en Segunda. Su cesión al conjunto efesé fue fructuosa anotando dos goles y repartiendo dos asistencias en 16 partidos disputados.

En el apartado internacional, el habilidoso extremo ha disputado nueve encuentros en categorías inferiores de Marruecos y un encuentro con las categorías inferiores de la Selección Española.

