El Jebari, la chispa que necesita el Mirandés

Son pocas las cualidades futbolísticas que ha dejado ver el equipo liderado por Fran Justo durante las dos primeras jornadas de liga, pero sí resulta ... evidente que una de sus mayores deficiencias, hasta la fecha, radica en la falta de profundidad y en la prácticamente nula generación de oportunidades de peligro.

La escuadra rojilla está todavía en proceso de formación, faltan piezas por llegar a Miranda y las prisas nunca han sido buenas consejeras, menos aún con una plantilla tan joven. Sin embargo, los únicos dos disparos a puerta del último encuentro contra el Huesca, el segundo en el minuto 90, son la última evidencia de que el conjunto del Ebro está falto de ideas, no carbura en la sala de máquinas y, por ende, no llega a enlazar con los futbolistas de ataque.

A este menú hay que sumarle que, en el uno contra uno, ningún jugador salvo Varela y Tamarit, en contadas ocasiones, han probado suerte con el desborde. El equipo está siendo plano, no encuentra profundidad en sus carriles si juega con línea impar atrás, y parte de la parroquia mirandesista ya reclama, tanto en redes sociales como en los diferentes foros públicos de la ciudad, que sería conveniente apostar por un sistema con dos extremos y dos delanteros o un ariete y un segundo punta.

Pues bien, tal y cómo adelantaba el Diario As a finales de la semana pasada, el Club Deportivo Mirandés ha cerrado una incorporación de lo más interesante para su parcela ofensiva. Se trata de Salim el Jebari, extremo de 21 años procedente del Atlético de Madrid, que aterrizará en propiedad en el club.

Tras Pablo Pérez y Martín Pascual, será el tercer futbolista que salte del caladero colchonero al cuadro de Anduva, aunque disputó la segunda mitad de la pasada campaña con el Cartagena, en Segunda, dónde anotó 2 goles y repartió 2 asistencias en los 16 encuentros que participó.

Un año antes, llegó a debutar con el equipo del Cholo Simeone y registró 32 encuentros con el Atlético Madrileño, en 1ºRFEF, marcando 4 goles y dando 5 asistencias. También vio 4 amarillas, lo que habla de que es un jugador extremadamente competitivo.

Pese a haber tenido numerosas propuestas tanto de Segunda como del extranjero, el jugador ha elegido Miranda para seguir creciendo y, sorprendentemente, llegará en propiedad al club pese a tener contrato con el Atleti hasta 2026. En el Metropolitano, no obstante, se guardan parte de sus derechos para el futuro.

Internacional con Marruecos desde 2023, también lo fue con España sub-18, y fue uno de los canteranos más prometedores con su rendimiento en el Juvenil A, tanto en Liga como en la Youth League, y su salto al filial.

Destaca por su desborde y verticalidad, pudiendo jugar por ambas bandas, aunque lo habitual es que lo haga por la izquierda a pierna cambiada. Internacional con las inferiores de Marruecos, nació en Madrid, por lo que también pasó por la rojita.Empezó su formación en la cantera del Rayo Vallecano, llegando a la del Atleti en 2018.

El Jebari aterrizará en el Mirandés para aportar verticalidad, desparpajo y uno contra uno. El conjunto rojillo necesita chispa y sigue buscando soluciones en el mercado. El habilidoso extremo podrá ser de la partida en Granada y se uirá en los próximos días a sus compañeros.