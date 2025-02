Izeta sostiene que el Mirandés «ha mejorado mucho en ataque» El delantero asegura que «el míster me pide hacerlo fuera del área, en jugar fácil y no perder la posesión; creo que lo estoy haciendo»

Ángel Garraza Sábado, 1 de febrero 2025

«Muy contento por todo, por el resultado del partido, he tenido la suerte de marcar, pero lo importante es la victoria», indicó Izeta después del 3-0 conseguido frente al Elche, con un gol suyo de falta directa, una faceta que gran parte de Anduva desconocía.

«Las suelo tirar en el entrenamiento, pero unas veces entran y otras no. Esta vez ha entrado, lo llevo buscando porque estoy practicando, así que contento por el gol también».

El de Aia hizo hincapié en que «siempre es difícil marcar goles, pero en la faceta ofensiva hemos mejorado mucho, gozamos de muchas ocasiones y creo que no es casualidad que Panichelli lleve los goles que lleva porque nos da y genera mucho; para mí es muy fácil jugar con él. A ver si seguimos así».

Mantiene que el ataque ha crecido, como todo el equipo. ¿En qué ha mejorado el futbolista desde que está en el club rojillo? «Me dice el míster que tengo que mejorar fuera del área, en jugar fácil y en no perder la posesión del balón. Sobre todo, he mejorado en eso, en la toma de decisión fuera del área. Luego, me dice que en la área haga lo que sé hacer».

También exteriorizó su alegría por acabar el partido sin recibir un gol en contra, lo que siempre es importante. «Lo veníamos buscando; antes, en 2024, éramos más sólidos, cuidábamos los detalles, los partidos los ganábamos por uno a cero o empatábamos sin goles. Es algo muy importante porque lo necesitamos para crecer, la verdad».

Izeta sostiene que «nunca hay que dejar de creer, pero ahora hay que centrarse en el Granada y que venga lo que tenga que venir».

