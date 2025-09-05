Una inyección de confianza para todo el mirandesismo

El conjunto rojillo tiró de efectividad, demostró que tiene mucha pólvora arriba a poco que los futbolistas se lo crean (en su estima), y a ... tenor del marcador así parece que va a ser, y defendió muy bien su área para ganar de forma incontestable a un Albacete que dominó más pero que no tuvo la pegada ni las ideas tan claras de los de Fran justo.

Marcaron, de nuevo, los delanteros Carlos y Petit, a los que se sumaron Bauzà y el debutante Pablo López. Goles, además, de muy bella factura, lo que contribuye a imprimir una hoja repleta de motivos para que la hinchada de Miranda mantenga la ilusión. Resultados de este calibre, no cabe duda de que ayudan.

Albacete Mariño; Fran Gámez (Jota, m. 84), Jon García, Moreno (Meléndez, m. 46), Jonathan Gómez (Escriche, m. 64); Javi Villar, Riki, Valverde (Betancor, m. 64), Morcillo, Agus Medina y Puertas (Lazo, m. 84). 1 - 4 Mirandés Juanpa; Hugo Novoa (Martín, m. 76), Juan Gutiérrez, Postigo, Iker Córdoba, Medrano; Thiago Helguera, Cardero (Aarón Martín, m. 66), Bauzà (Tamarit, m. 83); Iker Varela (Pablo López, m. 83) y Carlos Fernández (Petit, m. 66). Goles: 0-1, m. 6: Bauzà; 0-2, m. 59: Carlos Fernández; 0-3, m. 67: Petit; 1-3, m. 71: Escriche; 1-4, m. 90+6: Pablo López.

Árbitro: Alejandro Ojaos expulsó con roja directa al local Jon García (m. 80) y amonestó con tarjeta amarilla a Bauzà (m. 69) y a los locales Puertas (m. 81) y Escriche (m. 90).

Incidencias: Algo más de 11.200 espectadores se dieron cita en el estadio Carlos Belmonte.

Hugo Nova llegó esta misma semana, el lunes se anunció su incorporación y ayer ya entró en el once inicial de Justo. Juanpa reemplazó al lesionado Nikic e incluyó a Thiago Helguera en la alineación ante la ausencia de Barea, el jugador que ha ocupado el eje de la medular en los tres primeros encuentros, ahora convocado con la selección española sub-20.

Valiente y con la mirada puesta en la portería de Mariño arrancaron la contienda los pupilos de Justo. En unos magníficos primeros diez minutos, el Mirandés hizo el gol por medio de Bauzà, a quien le dio tiempo a colocarse para, desde fuera del área, soltarse un zurdazo que aunque el meta local tocó el balón con los dedos, no pudo impedir el gol del futbolista rojillo.

No podían comenzar mejor las cosas en el segundo duelo consecutivo a domicilio. Pintaba muy bien, aunque a partir del primer cuarto de hora fue el Albacete el que se hizo con el control de las operaciones. Los mirandesistas abusaban del juego directo para sacar el balón, pero todas las acciones eran para los manchegos, así como las segundas jugadas. El Mirandés, en cambio, no se hacía con ninguna.

Perdía muy rápido el balón. Y eso, unido a que los anfitriones encontraron un filón por la banda izquierda de la zaga jabata, propició que el Albacete dominara por completo. Principalmente acosaba por ese costado. Medrano e Iker Córdoba se veían impotentes para frenar a los blanquillos.

Un cabezazo de Puertas en el segundo palo, otro del mismo jugador diez minutos más tarde y en el 46, un despeje de Juanpa en la acción más clara del rival fueron las jugadas que pusieron en serios aprietos a los rojillos. Al menos, eso sí, defendían muy bien el área por dentro.

Entre tanto, Postigo remató con la testa con mucha intención un balón parado y ni el árbitro ni el VAR quisieron ver un codazo a Carlos Fernández.

Con victoria visitante dejaron todos el rectángulo de juego tras los primeros 45 minutos. Un magnífico resultado pero había que tapar el agujero detectado en la banda izquierda de la defensa –mejorar las ayudas y mostrar más intensidad en los duelos– y o no abusar tanto de los balones en largo o mejorar en ese tipo de acciones para tratar de evitar que los de Alberto González marcasen.

La segunda mitad se inició como acabó la primera. Con los de casa atacando por su lado diestro. Sin embargo, cuando llegaban al área se les hacía de noche. Así transcurría el choque hasta que llegó la segunda alegría de la tarde.

Un pase filtrado de Thiago al espacio le supuso a Carlos Fernández superar a Mariño tras picar el balón y cruzar al fondo de la red. 0-2 y el partido estaba cuesta abajo.

Petit y Aarón se sumaron para refrescar el ataque y la zona ancha y ambos resultarían determinantes un minuto después, cuando el Mirandés logró el tercero. El balón en profundidad de Aarón, continuó con un envío al segundo palo, Varela remató, despejó el cancerbero y Petit aprovechó el rechace para lograr su segundo tanto como jabato.

Estaba más que encarrilado, prácticamente finiquitado este compromiso, pero acto seguido un error defensivo por falta de entendimiento entre Juan Gutiérrez y Juanpa, al cabecear hacia atrás el zaguero mientras el meta salía de su puerta, originó que Escriche acortara distancias.

Restaban 20 minutos y este gol insuflaba algo de oxígeno a los manchegos, que veían que aún era posible la remontada cuando con el desfavorable 0-3 lo tenían todo perdido.

Martín suplió a Novoa y el central Jon García le puso la plancha a Petit en la rodilla. Una entrada muy dura, le hizo mucho daño, lo que conllevó que viera la tarjeta roja.

Pablo López, que debutó, y Tamarit ayudaron en los minutos finales a aumentar el marcador. El Albacete tenía el balón, pero no generaba excesivo peligro y los de Fran Justo podrían rematar a la contra, que es lo que sucedió. Una estupenda combinación entre los jugadores atacantes acabó con un trallazo del debutante Pablo López para hacer el cuarto y último de la tarde.

Una tremenda inyección de confianza para todo el mirandesismo con el fin de seguir creciendo por parte de una plantilla muy joven, pero que todavía sin hacer ya empieza a dar muestras de lo que puede dar de sí en una campaña que ya suma dos triunfos consecutivos en cuatro jornadas.