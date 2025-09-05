El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 5 de septiembre
Hasta en cuatro ocasiones se repitieron estos gestos. Carlos Gil-Roig-Factoría9
Albacete 1 - 4 Mirandés

Una inyección de confianza para todo el mirandesismo

El conjunto rojillo logró la segunda victoria consecutiva a domicilio para reafirmar a una plantilla joven y por hacer, pero que fomenta la ilusión con todo el curso por delante

Ángel Garraza

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:28

El conjunto rojillo tiró de efectividad, demostró que tiene mucha pólvora arriba a poco que los futbolistas se lo crean (en su estima), y a ... tenor del marcador así parece que va a ser, y defendió muy bien su área para ganar de forma incontestable a un Albacete que dominó más pero que no tuvo la pegada ni las ideas tan claras de los de Fran justo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  3. 3

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  4. 4

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  5. 5 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  6. 6

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  7. 7 Bizkaia se prepara para un fin de semana loco: de 36 grados y playa a sacar la chaqueta y el paraguas en solo unas horas
  8. 8

    De las 11.970 transferencias en el mundo sólo ha fallado la de Laporte, ¡vaya por Dios!
  9. 9

    La Viña del Ensanche cierra cuatro meses por reforma en vísperas de su centenario
  10. 10

    «En el Funicular de Artxanda no podría pasar lo mismo que en Lisboa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una inyección de confianza para todo el mirandesismo

Una inyección de confianza para todo el mirandesismo