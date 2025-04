«Tenemos que ser más inteligentes y subir nuestro nivel de exigencia», recalcó el técnico del Mirandés

Ángel Garraza Domingo, 13 de abril 2025, 23:10 Comenta Compartir

Un nuevo encuentro en el que el Mirandés pierde puntos en los instantes finales. ¿Le preocupa a Lisci? «No me preocupa porque el Dépor solo ha tirado la de Yeremay que se fue por la banda. ¿Qué tenemos que hacer? Al área tarde o temprano tienen que llegar. El problema es que tenemos que competir y ser inteligentes. Tanto en Elda como hoy (por ayer) no lo hemos sido porque sabemos ciertos cosas y debemos serlo, pero eso pasa por la madurez».

Así lo aseguró un disgustado entrenador mirandesista después de haberse quedado otras dos unidades en el camino cuando ya se rozaban tras hacer lo más complicado: remontar un marcador.

«No estoy contento, pero en la primera parte no estuvimos bien por varios factores. En la segunda estuvimos bien, pero hay que cerrarlo. Hay que meter el tercer gol y no lo marcamos. Luego se pueden dar esas situaciones y ya está», dijo antes de admitir que «se ha notado la presión. Muchos fallos técnicos fáciles de solucionar. Un gol muy fácil de defender, pero es lo que hemos generado por esta situación de querer, querer, querer y tenemos que estar tranquilos y disfrutarlo. La primera parte la sufrimos, no la hemos disfrutado y eso no puede pasar. Lo bueno es que reaccionamos y merecimos mucho más».

De nuevo, un fallo individual, esta vez de Egiluz al cometer penalti en el 90, propicia la pérdida de puntos.»Hay que ser listos porque los rivales son listos. Van buscando esa situación. El día de Elda, su jugador no pelea, no disputa y Víctor va con el codo. Hay que ser más listos».

Hubo notas positivas como la reacción que propiciaron Joel Roca y Butzke tras sumarse en el segundo tiempo. «Han hecho un partidazo. Son dos jugadores muy buenos. Hay mucha competencia arriba. Adrián está haciendo un poco el recorrido que hizo Urko (Izeta) al principio. Tanto él como Urko tienen la competencia de Panichelli que es un jugador de un nivel altísimo y entonces tienen que ser capaces de jugar con él. Adrián está trabajando en ese sentido y cada día está mejor. Hoy ha estado muy cerca de salir de titular. Y Joel muy bien otro día más. Está a un nivel alto desde hace tiempo».

Lesiones de Julio Alonso y Tomeo

Lo de Tomeo no sabemos aún lo que es. Tenía un pinchazo. No sabemos si es una cosa muscular o de estómago. Ahora le harán pruebas y Julio (no estuvo convocado) sufrió un esguince por culpa del campo de entrenamiento, pero esperemos que no sea mucho».

Gilsanz valoró el punto «ante un Mirandés que no los perdía en casa» El entrenador del Deportivo, Óscar Gilsanz, valoró el empate que cosechó en Anduva. «El Mirandés no perdía puntos desde diciembre y sólo perdió en su campo con el Granada en toda la temporada. Valoro el partido, aunque venía a por los tres puntos para seguir sumando. Pero, insisto, hay que valorar el punto. No he mirado la clasificación, pero el equipo sigue creciendo y compitiendo. Un punto es menos que tres, pero más que cero. Tenemos 49 y hay que sumar para llegar a esos 50 o 52 y seguir». El encuentro se saldó con tres penaltis, dos para los rojillos y otro para los suyos. «Cuando los equipos están descontentos es que pasaron muchas cosas y todos tienen motivos para quejarse. Es complicado, pero seguimos sin saber cuando es mano o no. Hay que gestionar todo eso e intentar que no nos afecte». Respecto al VAR tiene la percepción de que «no están claros los criterios. No es sólo culpa de los árbitros, también el reglamento. Hay que ir mejorándolo, lleva poco tiempo». Su análisis sobre el partido se centró en que «en el primer tiempo tapábamos a Gorrotxa, pero con Panichelli y el segundo balón te creaban mucho problema. Estábamos en intercambio de golpes. En el segundo, no fuimos capaces, fueron superiores, aunque destaco el espíritu del equipo, ya que lo peleó hasta el final».