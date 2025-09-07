El triunfo hizo que la alegría se desbordara entre los jugadores rojillos y, de hecho en los vestuarios del Carlos Belmonte sonó y todos cantaron ... la Morocha, quizás para calentar motores pensando en convertirla un año más en la banda sonora de la Liga para festejar los buenos resultados con la afición, también muy pero que muy satisfecha por la goleada conseguida».

Contentos estaban todos pero sonreían aún más los que contribuyeron con sus dianas para lograr la espectacular victoria. Quien dio primero fue Bauzà que comentó que cuando pegó al balón «ni me creía que el balón había entrado, ha sido increíble y no sabía ni como celebrarlo de la emoción, así que estoy muy contento. He visto hueco he intentado colarla por ahí y por suerte, ha entrado».

Sin duda para él, como para el resto de sus compañeros la del viernes fue «una victoria muy importante, y ahora tenemos muchas ganas de jugar en casa».

El equipo dio muestras en Albacete de tener ya las ideas más claras y de saber a qué quiere jugar. Algo que se consigue con el trabajo de la semana y que está sirviendo «para que nos vayamos conociendo más. Con los entrenos conseguimos que el equipo vaya más coordinado, más junto, y eso se nota en los partidos, así que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para seguir mejorando».

Anotó el gol con el que se inauguró el marcador y abrió el camino para que fueran los delanteros los que incrementaran la cuenta y dieran tranquilidad al equipo. Que vieran puerta Carlos Fernández y Petit fue para él «una muy buena noticia, nuestros delanteros son increíbles, así que también estoy muy feliz por ellos».

Aprovechó la oportunidad

Siete minutos más el tiempo de prolongación, que fueron otros nueve es el tiempo del que dispuso Pablo López, que acabó cerrando la cuenta anotadora de los rojillos en el minuto 96, con un auténtico golazo, así que era otro de los más felices. «Estoy muy contento, esto es sólo el principio y ahora hay que seguir. Me ha dado la oportunidad el míster, lo he dado todo, he pensado en el equipo, en el esfuerzo que habían hecho y tenía que salir a morder».

Pablo López acaba de llegar y comentó que en las pocas sesiones de trabajo que ha compartido con sus compañeros ha percibido que «hay muy buen ambiente en el equipo entre el cuerpo técnico y los jugadores y en los entrenamientos se nos ve muy enchufados, y eso se nota en los partidos».

Tras dos victorias consecutivas como equipo visitantes ahora toca, lo tiene claro «en casa dar más de lo que hemos dado y hacer feliz a la afición». El viernes los seguidores rojillos disfrutaron y confían en seguir haciéndolo, a ser posible con goles de tan bella factura como los vistos en Albacete.