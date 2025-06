«Es increíble lo que han hecho estos chicos»

Los más jóvenes están acostumbrados a escuchar en los estadios a speakers, mientras que los más veteranos lo que hacían en Anduva, domingo tras domingo ... era esperar a ver qué decía Mila, la locutora que durante más de cuarenta temporadas 'cantó' la alineación rojilla.

Milagros Oquina se mereció el calificativo de la voz de Anduva por su trabajo desde los primeros años de la década de los 60 del siglo pasado y hasta la temporada 2003/04, «que fue en la que me despedí. Después del ascenso me hacía ilusión poder seguir en la primera temporada en Segunda B y es lo que hice. Después ya llegaron cosas modernas, que si cantar los goles, que si animar a la afición, y eso no era lo mío. Aquí en Anduva la gente sabe cuando hay que animar y cuando no, y pensé que ya había estado bastante tiempo».

Fue la voz del estadio y su mirandesismo la convierte también en una voz autorizada para hablar de este equipo que «me emociona. Lo que han hecho estos chicos y este entrenador, es increíble, un milagro. Son unos magos y jamás olvidaremos lo que nos han hecho disfrutar en esta temporada histórica».

Lo dice quien ha vivido de todo con los rojillos y que en estos momentos tiene claro que «el Mirandés ha hecho algo que nadie podía imaginar. Y cuando digo eso me acuerdo de todos esos que estuvieron en las duras y en las maduras. Hay que pensar en utilleros, porteros, Cruz Roja, en esa prensa que nos contaba, casi sin medios lo que hacía el equipo. Se me viene a la mente gente que aunque ya no esté con nosotros seguro que ha visto esta hazaña desde algún lugar, y me emociono». Lo hace porque en ese recuerdo está también su padre, que le inculcó su amor por el fútbol y el Mirandés. Un club con el que tiene infinidad de anécdotas. La que recuerda con más cariño es que «el día que nació mi hijo Jorge, hace 46 años, yo había grabado la crónica del partido y mientras se escuchaba mi voz en la radio estaba viniendo al mundo».

Mila, a sus casi 81 años, los cumplirá en breve, sigue yendo a Anduva y disfrutando aunque echa de menos algo. «Somos un club con mucha historia y con un himno desde que se fundó, y me da mucha pena que no se cante nunca. Creo que deberíamos hacer que la igual que la gente canta el de Miranda cantara el del Mirandés». Es su espinita.

Lo dice con el corazón, ese que le sirve también para apuntar que aunque ha disfrutado «como nunca con estos chavales y este equipo», hay veces que añora «un fútbol más de sentimiento y no tan mercantilizado. Ahora todo es dinero y antes se vivía todo más con el corazón». Lo dice alabando eso sí «a la gran afición que tenemos, esos chavales jóvenes que no paran de animar».

No pudo estar en Miranda para ver este último partido de la temporada en casa, pero lo siguió por televisión y al acabar hizo lo que entiende que todo el mirandesismo tiene que hacer ahora «aplaudir esta gesta y agradecer a estos chicos que nos hayan permitido vivir algo que no olvidaremos jamás. Esto será un recuerdo imborrable».