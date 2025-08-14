Una incorporación por línea en el horno del Mirandés

El Mirandés sigue trabajando a muy buen ritmo en este mercado estival de fichajes. Lo que para muchos futboleros puede ser una situación anormal o ... contraproducente, el contar con únicamente catorce jugadores de la primera plantilla a escasos tres días del inicio de la competición liguera, para el aficionado de Miranda es prácticamente un triunfo puesto que cabe esperar que el equipo viaje al Nuevo Mirandilla de Cádiz con alrededor de una quincena de jugadores en nómina, o lo que es lo mismo, un avance sustancial con respecto a cursos anteriores.

A día de hoy y tras la llegada del guardameta montenegrino Igor Nikic y de Thiago Helguera, son catorce los futbolistas que conforman la nueva plantilla mirandesista, una pieza más de las que tenía el cuadro rojillo para iniciar la pasada liga, contra el Córdoba, en Anduva.

La ventana estival de operaciones está mostrando a un Mirandés mucho más ágil en las contrataciones. La habitual rumorología y baile de nombres ha dado paso a un mercado de anuncios oficiales casi de manera inminente. La dirección deportiva liderada por Alfredo Merino se está moviendo con mucha rapidez en la búsqueda de recursos deportivos, más aún tras 'perder' un valioso tiempo con las eliminatorias de playoff ante Racing de Santander y real Oviedo.

Así las cosas, el club continúa trabajando a contrarreloj para llegar al debut liguero con el máximo de futbolistas posibles, si bien es cierto que el lema principal sigue siendo priorizar la calidad a la celeridad, preponderando la paciencia en la búsqueda y selección de los jugadores más adecuados para el proyecto.

En este contexto, son al menos dos los nombres que se están cocinando en el horno mirandesista en la previa de la primera jornada liguera en Cádiz. Todo ello tras el anuncio de Thiago Helguera. El talentoso medio ha esperado varios días en el país luso a la espera de que se cerrasen los últimos flecos entre Braga y Mirandés, pero se unirá hoy mismo al equipo. Su deseo siempre ha sido jugar con su amigo y compañero de selección Gonzalo Petit, incluso descartando otras opciones más beneficiosas desde el apartado económico.

«Es un centrocampista con talento y una técnica exquisita. Capaz de jugar algo más retrasado en el centro del campo, como pivote, y también de 8, es un jugador al que le gusta asomarse a área contraria. Habitual en todas las categorías inferiores del combinado nacional de Uruguay, Thiago Helguera acumula casi 30 internacionalidades entre el conjunto sub-15, sub-17 y sub-20», comunicaban ayer el club al oficializar la cesión.

Por otro lado, se encuentra el central húngaro Antal Yaakobishvili, propiedad del Girona. El préstamo estaba acordado con el conjunto catalán, luego se frenó en seco, se reactivó y parece avanzado. En las oficinas de Francisco Cantera son optimistas con la operación que sumaría un quinto central a la plantilla.

Por último, en la línea ofensiva, el Mirandés ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad para incorporar al sevillano Carlos Fernández. El ariete no cuenta para el club donostiarra, Fran Justo y Alfredo Merino quieren que se una a la disciplina jabata, un escenario ideal para resarcirse como futbolista y dónde puede ejercer de referente pese a sus 29 años. De llegar, lo haría en propiedad, repartiendo el pago de su salario, o una cantidad cercana, entre ambos clubes. Pero el jugador tiene la última palabra. Un club está inmerso en el plan de firmar a un jugador por línea antes del debut.