Una imagen vale más que mil palabras

Confiados en que hoy sea el último día en el que el Mirandés milite en Segunda división, aficionados de todas las edades acudieron al llamamiento ... que hizo ELCORREO para inmortalizar la imagen de la esperanza y la convicción de que el Mirandés puede ascender hoy a Primera.

El mosaico se compuso con hombres y mujeres, niños y mayores, jóvenes y veteranos, todos con nombres particulares y un apellido común del que presumían y que no es otro que el de hinchas del Mirandés, el equipo que está dispuesto a dar la campanada y que va a contar con el apoyo de todos ellos durante esos últimos noventa minutos que quedan de competición para conseguir que el sueño se convierta en realidad.

La foto se compuso con infinidad de rostros y, a la vez, con numerosas y diferentes historias de los que han puesto por encima de todo su amor a los colores. Demostrar que uno es rojillo puede hacerse de mil maneras y una de ellas la protagoniza José Manuel Ortiz que una vez que consiguió una entrada para ver a su Mirandés en el Tartiere no dudó en «vender las que tenía para ver este sábado en Donostia a Bruce Springsteen porque un partido como éste es algo único y no me lo puedo perder». Lo decía emocionado porque al hablar de la hazaña de los rojillos se acordaba de su padre «que falleció, era muy del Mirandés y habría disfrutado muchísimo con lo que está haciendo el equipo». Confía en el ascenso pero tiene claro que si no se logra «no va a pasar nada, el equipo ha hecho un auténtico temporadón».

Lo mismo opinaban Rubén, Ángel y Carlos Urbina que tienen como único deseo que «suba el Mirandés. teniendo en cuenta la temporada que ha hecho el equipo las sensaciones son buenísimas; hay posibilidades, seguro porque la presión la tienen ellos. Nosotros tenemos la ilusión y si el equipo sale a disfrutar podemos conseguir el ascenso y si no, habrá que felicitar a los chavales del mismo modo porque han hecho una temporada que no vamos a olvidar nunca».

Hito histórico

La sensación de que lo que se está viviendo es absolutamente histórico la tiene todo el mundo, pero el sentimiento es aún más abrumador para los que tienen más años, como es el caso de José Luis Solana que una vez que se enteró de que iba a haber una foto para apoyar al equipo decidió que «tenía que estar aquí porque estoy con los nervios y la emoción que tienen todos los mirandeses. Me falta relajo la verdad, pero a la vez estoy con la ilusión y no se si se puede llamar fe o confianza en este equipo que tenemos, que está lleno de juventud y de fuerza física y mental».

También es habitual seguidor rojillo Lauren García que sabe que «el partido va a ser difícil, pero para los dos, pero yo veo a los chavales convencidos de que pueden hacer un gran partido, así que creo que vamos a subir. El equipo está más que capacitado para hacerlo y creo incluso que vamos a ganar el partido, pero si no lo logramos no va a pasar nada, nos daría pena porque lo tenemos ahí, pero el trabajo que han hecho esta temporada ha sido fantástico pase lo que pase».

Es lo que todos los rojillos creen y quieren y por supuesto se volvió a expresar ayer mientras se organizaba el posado para la foto que todos confían en que se va a convertir en histórica.

Como si de Anduva se tratara, el escenario escogido, que no fue otro que la plaza Prim, sirvió para que en ella se corearan las habituales en el Municipal «Miranda es de Primera, es de Primera, Miranda es de Primera...» o «Que sí joder, que vamos a ascender».

nadie sabe lo que va a ocurrir pero en la mente de todos y cada uno de los aficionados rojillos lo que está claro es que éste es el año del Mirandés, un equipo que, tal y como rezaba en la camiseta que lucía María Jesús Mahave tiene mucha historia y que ha hecho merecimientos para conseguir el premio de subir a Primera División.

«Lo que estamos viviendo es un milagro, no podíamos imaginarnos que nos íbamos a encontrar en una situación así. El equipo tiene casi cien años, es la primera vez que ha ocurrido algo así y lo que tengo que decir es que yo sí que creo en que lo vamos a conseguir, y si por lo que sea no lo logramos, tendremos que estar igual de orgullosos de nuestros jugadores. El último empujón lo va a dar la afición que ha estado toda la temporada apoyando a este equipo que tantas alegrías nos ha dado».

Hay nervios, sí, pero también enormes dosis de convicción y confianza en el buen hacer del Mirandés, el equipo de los amores de la afición rojilla que empujará a los de Lisci con el alma.