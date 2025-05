Iker Benito se sumará a los entrenamientos del Mirandés para estar apto el domingo y Tachi no llega

Iker Benito encendió las alarmas en la noche del lunes cuando a la media hora de arrancar el partido contra el Córdoba tuvo que ser ... sustituido al sufrir una dolencia que dio la sensación de ser muscular en un muslo. Se le vendó la zona por parte del personal sanitario del club. No pudo seguir y en el minuto 30 tuvo que ser reemplazado por Dadie.

Se temió, en un primer momento, que no estuviera presente el próximo domingo, pero al parecer las molestias no revisten gravedad. De hecho, una vez que los titulares el lunes realizaron este miércoles una sesión más suave de recuperación, se espera que pueda entrenar estos días con sus compañeros. Este jueves ya, si no sufre algún tipo de contratiempo.

Aunque no se puede asegurar con rotundidad que estará disponible el domingo ante el Almería, todo apunta a que se podrá contar con el nacido en Miranda para tan trascendental choque.

Quien no estará, sin embargo, es uno de los capitanes de la plantilla: Tachi. Viajó con la expedición a Córdoba, pero no estuvo entre los elegidos en la citación final como consecuencia de una lesión que en la tarde de ayer se confirmó desde la entidad.

«Practicadas todas las pruebas médicas al jugador del CD Mirandés Alberto Rodríguez, Tachi, los resultados confirmaron que el defensa jabato sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha. Su recuperación queda pendiente de evolución», se especifica en el parte médico lanzado por la entidad.

El futbolista rojillo se lesionó en el transcurso de uno de los entrenamientos previos el enfrentamiento frente al Córdoba, disputado en el Nuevo Arcángel correspondiente a la jornada número 40 de Segunda División.

Estuvo en duda su concurso hasta el final, pero no figuró entre los hombres de los que podía echar mano Lisci para medirse con el cuadro blanquiverde.

Si bien no se especifica el grado exacto de su lesión, se prevé que esté varias semanas en el dique seco, lo que dificultaría su vuelta a los terrenos de juego esta campaña, aunque habrá que esperar a determinar cuándo acaba el Mirandés la competición.