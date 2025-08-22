El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El conjunto azulgrana, que lució otro color en el debut liguero, y el Leganés empataron a un gol en el debut de los oscenses en la Liga 2025/26. LaLiga

El Huesca emula parte del modelo del Mirandés

Tiene al técnico más joven de Segunda, Sergi Guilló, y lleva ya 13 incorporaciones, la mayoría de futbolistas que llegan de 1ª RFEF

Ángel Garraza

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:10

El primer rival que tendrá el Mirandés como local en Mendizorroza guarda esta temporada ciertas similitudes con el conjunto rojillo. Ya lo indicó meses atrás ... el director deportivo, Alfredo Merino: cada vez con más profusión, el modelo en algunos aspectos que sigue el club de Miranda tiene un mayor reflejo en los adversarios a la hora, principalmente, de proceder a incorporar jugadores, lo que añade dificultades en la ventana estival. El mercado de las categorías inferiores (también por la falta de músculo financiero de las distintas entidades) es más seguido y copiado. Y así se comprueba cuando se analiza al Huesca, con el que se medirá mañana el bloque de Fran Justo.

