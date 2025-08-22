El Huesca emula parte del modelo del Mirandés

El primer rival que tendrá el Mirandés como local en Mendizorroza guarda esta temporada ciertas similitudes con el conjunto rojillo. Ya lo indicó meses atrás ... el director deportivo, Alfredo Merino: cada vez con más profusión, el modelo en algunos aspectos que sigue el club de Miranda tiene un mayor reflejo en los adversarios a la hora, principalmente, de proceder a incorporar jugadores, lo que añade dificultades en la ventana estival. El mercado de las categorías inferiores (también por la falta de músculo financiero de las distintas entidades) es más seguido y copiado. Y así se comprueba cuando se analiza al Huesca, con el que se medirá mañana el bloque de Fran Justo.

Atrás queda su paso por Primera División (2021). En la actualidad, su plan para sacar adelante sus objetivos se asemeja en muchos apartados al que se emprendió hace años en la sede de Francisco Cantera. De entrada, su entrenador es un novato en el fútbol profesional, Sergi Guilló. Es el más joven de la categoría de plata con sólo 34 años. Su homólogo en el banquillo mirandesista no se estrena en Segunda División, aunque dirigió apenas un puñado de partidos con el Lugo en LaLiga, y le sigue en edad (cumplirá 36 años el próximo martes).

Guilló sustituye a Antonio Hidalgo, que se fue hacia tierras gallegas para entrenar al Deportivo de La Coruña. Llega precedido de buenas temporadas en Mérida y Orihuela, ganándose un nombre por su fortaleza defensiva, la presión alta y una propuesta de juego vertical. El de este sábado será su primer envite a domicilio en Segunda División.

¿Cómo juegan los azulgranas? Su esquema preferido es el 5-2-3 o el 5-4-1... buscando intensidad. Habrá que comprobar si durante el curso lo mantiene.

Salidas importantes El exrojillo Joaquín, Rubén Pulido, Gerard Valentín, Soko, Vilarrasa o Loureiro dejaron el club

Más paralelismos. Aunque no en un número tan elevado como lo hace el Mirandés, que parte prácticamente de cero cada verano, el cuadro oscense ha renovado gran parte de su plantilla, con 13 incorporaciones. Muchas son de jóvenes con proyección, aunque también en El Alcoraz combinan experiencia. En este último caso, en mayor medida que el club jabato.

Ha dado salida a numerosos jugadores que durante su estancia en el club habían desempañado un papel importante: Soko, Gerard Valentín, Rubén Pulido, Loureiro, Vilarrasa, Hugo Vallejo, Javi Hernández o Joaquín, entre otros.

La línea defensiva ha sido la más renovada con hasta seis nuevos jugadores. Precisamente, el exlateral izquierdo mirandesista, Julio Alonso, fue el primer jugador en llegar al equipo. En la misma demarcación recaló Abajas, un jugador de 21 años, formado en el filial del Valencia y con debut en Primera División. Perfil Mirandés, en definitiva.

Para acompañar al sempiterno Pulido, aterrizaron Arribas (22 años, del Betis), Iñigo Piña (30 años) y Hugo Pérez (22 años). Para el lateral derecho, se sumó Álvaro Carrillo (23 años), exfutbolista del Eibar. Salvo Piña, el resto se encuentra en el tramo de edad por el que se mueve Merino.

Jesús Álvarez (25 años, sin experiencia en el fútbol profesional), el extremo Liberto Beltrán, Enol Rodríguez (24 años, procedente del Arenteiro), el exburgalesista Dani Ojeda, el portero Dani Martín (19 años, cedido por el Levante), el delantero francés Ntamack (23 años) y el veterano Sergi Enrich completan la nómina de altas.

Estos movimientos en el mercado muestran la dirección que ha seguido el área deportiva del Huesca: apostar por jugadores que no cuentan con mucha experiencia en el fútbol profesional, procedentes de la tercera categoría del fútbol español, Primera Federación, y por otros de más peso en esta categoría. Se trata de crear una base competitiva que combine la madurez de futbolistas contrastados como Alonso y Ojeda con la frescura de otros más pipiolos.

Liquidez al vender el estadio

La junta de accionistas del Huesca, por otro lado, aprobó la semana pasada la venta de El Alcoraz al Gobierno de Aragón por un montante que ascendía a un total de 24,4 millones de euros, lo que genera unas plusvalías contables extraordinarias de más de 12 millones de euros, permitirá mejorar la liquidez patrimonial y, al mismo tiempo, cumplir con la normativa de control económico de la patronal. Y es que su planificación deportiva se veía muy restringida debido a las pérdidas que emanan de la entidad.

El club azulgrana ha reducido sus pérdidas hasta 2,39 millones de euros, frente a los 5,13 millones del ejercicio anterior, superando ampliamente el objetivo fijado por el consejo de administración en diciembre de 2024 (4,2 millones) y mejorando en 800.000 euros las previsiones formuladas por LaLiga, tal y como se señaló desde la entidad. Esta mejora se debe tanto al aumento récord de ingresos como a un ajuste máximo del gasto.