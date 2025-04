Otro histórico en apuros espera al Mirandés

Si el anterior desplazamiento del Mirandés fue a Zaragoza para medirse con un equipo que pasa por serios aprietos en la clasificación, hasta el punto ... de ser el que marca la salvación con 41 unidades, dos sólo por encima del descenso, la cita de este viernes guarda ciertas similitudes porque el rival es otro histórico que se encuentra en la parte baja de la tabla, un hecho que en Gijón no esperaban.

El Sporting es ahora decimoquinto, con 44 puntos, cinco más que un Eldense al que derrotó el pasado fin de semana en una auténtica final para eludir el pozo. Ese triunfo por 1 a 2 ha dado vida a un equipo asturiano que ganó precisamente tras cambiar de entrenador al estrenarse Asier Garitano en el banquillo de los rojiblancos con un triunfo.

Tres puntos que han insuflado mucho aire al rival mañana del Mirandés. Porque su situación empezaba a ser agónica, como así lo demuestran tanto los datos como las sensaciones que transmitía hasta la última jornada.

El decimoctavo, en la segunda vuelta

Es el decimoctavo equipo de la segunda vuelta al sumar un punto por partido de media: 14. Sólo hay cuatro peores en este tramo: Málaga (se ha metido en muchos problemas también), Zaragoza, el casi desahuciado Racing de Ferrol (podría consumar el descenso en esta próxima fecha) y el ya descendido Cartagena.

Los sportinguistas sólo han vencido en dos partidos desde que arrancó 2025; han firmado 8 empates y cosechado cuatro derrotas. Sus números son todavía peores si se tienen en cuenta las diez últimas citas disputadas: sólo un triunfo, seis igualadas y tres choques en los que ha caído.

Todo esto derivó la semana pasada en un cambio en el banquillo. Rubén Albés fue cesado y en su lugar se incorporó Asier Garitano. ¿Resultado?, que con el de Bergara al mando de las operaciones ha conseguido la primera victoria de este tramo.

Ha sido llegar el preparador guipuzcoano y ganar, lo que ha posibilitado que allí se hayan subido unos ánimos que estaban muy decaídos.

Recibirán, por lo tanto, mañana a los rojillos después de haber superado un choque trascendental en la carrera por la supervivencia. Y de que sea uno de los que más partidos empata de la categoría.

Hasta 14 igualadas contabiliza en 35 jornadas. Únicamente el Málaga ha cosechado más: 15. No obstante, su alto número de partidos acabados en tablas ha condicionado su clasificación. Con tres puntos por victoria, sumar uno de forma constante no ayuda a conseguir los objetivos que este club tenía y que no pasaban, precisamente, por limitarse a salvar la categoría sino por intentar aspirar a cotas mucho más ambiciosas, como el ascenso a Primera División.

En realidad, sus once derrotas reflejan que la mitad de adversarios de Segunda ha caído más veces que el bloque ahora dirigido por Garitano. De hecho, sólo presenta una derrota más que el Mirandés (10), pero la diferencia entre ambos llega a los 15 puntos (44/59). Los jabatos han ganado siete choques más que su próximo adversario. Han sido más resolutivos.

La escuadra de Gijón es la decimoquinta en todo de la Liga de Segunda. Es el lugar que ocupa en la clasificación a falta de siete envites para dar por concluido el campeonato doméstico. Y, además, es el puesto que tendría si se contaran sólo sus partidos tanto de local como de visitante.

En El Molinón ha ganado siete, empatado cinco y perdido los seis restantes para sumar 26 puntos. Fuera de casa ha obtenido 18. Curiosamente, ha perdido un encuentro menos a domicilio que en calidad de anfitrión.

El de la primera vuelta entre rojillos y rojiblancos se saldó con empate a un gol. Se adelantó para los de Anduva Mathis Lachuer al transformar un penalti en el miniuto 27.

Instantes antes de esa acción se produjo la jugada que condicionó todo el partido al quedarse tendido sobre el césped Panichelli como consecuencia de una conmoción cerebral. Necesitó asistencia hospitalaria, permaneció ingresado la noche posterior si bien, afortunadamente, todo se quedó en un susto tremendo.

«Hablando de lo que yo sentí, fue muy raro. Ver a un compañero tan mal, la verdad es que me sacó un poco del partido. Intenté hacerlo lo mejor posible, pero no se me quitaba de la cabeza. Todo pasa a un segundo plano cuando crees que puede haber un riesgo tan grande», manifestó ayer Reina a la pregunta formulada por EL CORREO sobre aquel partido y aquella situación que marcó el duelo.

Róber Pier, en el minuto 80, marcó el gol que supuso la igualada definitiva mediante un tiro desde fuera del área. Ya no se movió el marcador. El partido fue raro, principalmente durante la última hora a causa del percance reseñado.

Mañana se vivirá el segundo capítulo de esta historia entre los dos contendientes en la temporada 2024/25. El Mirandés pretende demostrar que lo realizado durante la temporada tiene continuidad en este tramo final y para el Sporting es el primer choque con Garitano en su campo.