Helguera está inscrito en LaLiga y ya entrena con el Mirandés y un partido de sanción a Iker Córdoba

La actualidad del Mirandés pasa por encarar de la mejor forma posible el encuentro de mañana ante el Huesca en Mendizorroza, una cita para la ... que se van sumando efectivos al margen de que puedan disputar más o menos minutos. Así, Thiago Helguera, que no había podido trabajar con el grupo hasta este jueves, es uno más para la causa.

El futbolista uruguayo ya está inscrito en LaLiga, al igual que Álex Cardero, el último efectivo en llegar y en sumarse al grupo de Fran Justo. Ambos nombres aparecen como futbolistas de pleno derecho del Mirandés y, por lo tanto, si el preparador rojillo lo estimara oportuno podrán aportar mañana en el primer encuentro en la condición de equipo anfitrión.

Ambos se ejercitaron ayer con normalidad con el resto de la plantilla. El sudamericano, tras el entrenamiento que estaba programado en principio a puerta cerrada, no desaprovechó ante los medios del club la ocasión para mostrar su satisfacción por unirse ya de forma real al colectivo mirandesista.

«Muy contento, con muchas ganas de meterme con los compañeros a entrenar, me he encontrado muy bien con ellos. Es como una familia, todos unidos». El charrúa, que llega cedido del Sporting de Braga portugués, admite que «todo ha sido muy rápido, en un día me dijeron que tenía que venir para acá y viaje lo más pronto posible para poder competir».

Helguera tuvo la oportunidad de presenciar el encuentro disputado en el Nuevo Mirandilla. «Un partido complicado desde el primer minuto, pero el grupo tuvo la energía de los jóvenes y esa garra que siempre tiene Miranda y que se pudo sacar. No fue un resultado bueno, pero se vieron cosas bastante positivas».

El centrocampista se reencuentra con su amigo Gonzalo Petit, con el que ya coincidió en el Nacional. «Es muy lindo hacerlo de nuevo, llevo muchos años compartiendo momentos con él y viviendo juntos. Es un compañero excelente que siempre tira hacia arriba».

Acerca del compromiso de mañana frente al Huesca, sostiene que «todos los partidos en la Liga son muy cerrados y competidos, pero lo importante es que nosotros vamos a ir a ganar».

Viajará con el resto de la expedición. Ahora queda comprobar si dispondrá de minutos para demostrar su valía.

Quien no lo podrá hacer este sábado es el central Iker Córdoba, después de que fuera expulsado con tarjeta roja directa a los 18 segundos del choque en Cádiz. El Comité de Competición le ha impuesto un castigo de un encuentro, sanción que tendrá que cumplir ante el cuadro aragonés. Tal y como señaló a sus compañeros, «no le había tocado» al rival en la acción que supuso su retirada del terreno de juego cuando no se había jugado ni un solo minuto.

Sin Pablo Pérez, Córdoba, Postigo y Justo

De tal manera que el Mirandés no podrá disponer para este envite del efectivo cedido por el Valencia, ni con Postigo, que aunque ha empezado a entrenar con el grupo tendrá que guardar su segundo y último duelo de castigo, ni con Justo, el técnico que se encuentra en la misma situación que el capitán y que tendrá que seguir las evoluciones de sus pupilos desde la grada o desde una cabina del estadio vitoriano tras ser expulsado en la última jornada de la liga de Primera Federación. Ya no pudo dirigir a los suyos desde el banquillo en el feudo gaditano.

Tampoco estará Pablo Pérez, quien se encuentra en pleno proceso de recuperación de una lesión muscular con correspondiente parte médico que emitió el club días atrás. Ya no pudo defender al Mirandés en la jornada inaugural.

Son las bajas, tres jugadores, confirmadas a la espera de comprobar cómo transcurre la última sesión, que tendrá lugar esta mañana, en la previa del primer partido como local que jugará el equipo de Miranda la temporada 2025/26.