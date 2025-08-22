El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iker Córdoba fue expulsado a los 18 segundos del primer partido de Liga. Cristo García/Prensa2

Helguera está inscrito en LaLiga y ya entrena con el Mirandés y un partido de sanción a Iker Córdoba

El uruguayo se ejercitó en Anduva y el central no jugará ante el Huesca tras ser expulsado en Cádiz

Ángel Garraza

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:07

La actualidad del Mirandés pasa por encarar de la mejor forma posible el encuentro de mañana ante el Huesca en Mendizorroza, una cita para la ... que se van sumando efectivos al margen de que puedan disputar más o menos minutos. Así, Thiago Helguera, que no había podido trabajar con el grupo hasta este jueves, es uno más para la causa.

