«Nos gustaría jugar cuanto antes en Anduva por lo que significa para el club»

El atacante del conjunto rojillo atendía esta mañana a los medios en rueda de prensa haciendo un análisis general del partido anterior y aseguraba mostrarse confiado de cara al partido del sábado ante un Andorra en alza.

«Acabamos muy tocados psicológicamente pero hemos hecho limpieza en nuestras cabezas y analizado nuestros errores. Estamos intentando recuperar esa chispa que hemos tenido arriba», admitía. Añadía además que era pronto para sacar conclusiones: «Estamos en la jornada 5, tenemos 6 puntos y todos somos conscientes de cuál es el objetivo».

El abultado resultado el pasado fin de semana fue un duro golpe para el equipo pero confiesa que «también los tuvimos las dos primeras jornadas y conseguimos darle la vuelta. Así es esta competición, si en un partido no das el 100% pasan estas cosas». El equipo continúa buscando la regularidad e Iker asegura cómo podían conseguirlo: «tenemos que seguir compitiendo y tratando de evitar los altibajos que hemos tenido en estas primeras jornadas».

Respecto a jugar de local en un estadio con más de la mitad del campo vacío, Iker asegura que «sentimos el calor de la afición y valoramos su esfuerzo, pero nos gustaría jugar cuanto antes en Anduva por lo que significa para el equipo».

