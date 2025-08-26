El Granada tiene dudas en la portería antes de recibir al Mirandés
El conjunto nazarí ha encajado 6 goles en las primeras 2 jornadas, es último en la tabla y Luca Zidane comienza a estar cuestionado
Toni Caballero
Miranda de Ebro
Martes, 26 de agosto 2025, 00:01
. El Mirandés no es el único equipo de la división de plata que todavía no ha estrenado su casillero de puntos en la tabla ... clasificatoria. De hecho, ocupa el decimoséptimo puesto, con 2 goles en contra y ninguno a favor, por delante de Castellón, Zaragoza, Ceuta, Cultural y un sorprendente Granada.
Y es que el cuadro nazarí, uno de los llamados a estar arriba, peleando por el ascenso directo en junio, ha comenzado el torneo regular de una forma tan negativa como desconcertante. Los de Pacheta inauguraron el curso con una dolorosa derrota en casa, en el Nuevo Los Cármenes, por 1 a 3 contra el Deportivo de la Coruña y el pasado viernes 22, registraron una nueva derrota, por 3 a 0, en esta ocasión como visitante y en Ipurúa, Eibar.
El arranque de competición ha pillado por sorpresa a propios y extraños en el entorno del club granadino, tanto es así que, pese a que sólo se han disputado dos jornadas, comienza a haber ruido. No hay urgencia, pero sí incertidumbre en relación a un proyecto construido par triunfar y sólo hay que echar un ojo a la política que se implantó el año pasado en el banquillo andaluz. No hay margen ni paciencia para obtener resultados.
En este sentido, la línea defensiva del Granada ha sido objeto de varias críticas en estas dos primeras semanas de torneo, pero la portería se ha llevado el mayor foco en este aspecto pese a que únicamente un gol de los seis encajados es verdaderamente achacable al guardameta. La que fuera la portería de arqueros como Rui Silva, Maximiano, el exmirandesista Raúl Fernández o Batalla, que se hicieron dueños del puesto con grandes actuaciones, ahora es defendida por Luca Zidane.
Como apuntan varios medios de Granada, esta campaña Luca ha comenzado dejando dudas y en los dos primeros partidos oficiales no ha ofrecido su mejor versión. Ante esta situación, Pacheta tendrá que decidir entre darle continuidad y confianza al meta francés o, por el contrario, apostar por un cambio en la portería, dando paso al joven Astralaga, que ofreció una gran imagen durante los encuentros de pretemporada en los que participó, contabilizando varias intervenciones de mucho mérito.
El río baja revuelto en Granada, también en la portería, por lo que puede ser una buena noticia para el Mirandés si es capaz de jugar con el nerviosismo que parece amenazar al conjunto andaluz.
