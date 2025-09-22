Cada gol conseguido por el Mirandés fuera de casa suma un punto en el casillero

El partido de este sábado en el que el Mirandés se enfrentaba a uno de los equipos revelación de la temporada se esperaba, entre otras ... cosas, para ver si los rojillos se habían recuperado del varapalo sufrido la pasada semana en casa por la goleada que les endosó el Dépor que, todo hay que decirlo, se está mostrando muy eficaz. En el enfrentamiento con el que se abrió la sexta jornada ganó por 4-0 al Huesca.

Visto cómo acabaron las cosas en el campo del equipo tricolor ha quedado claro que sí, que Fran Justo y sus jugadores sacaron las conclusiones necesarias de la última derrota y fueron capaces de obtener un buen resultado tras hacer un partido en el que, sin ser especialmente brillante, se supo sufrir atrás y se aprovechó la oportunidad de la que se dispuso. Todos estuvieron mejor en las tareas defensivas y eso permitió que no se produjeran tantos sobresaltos como los vividos en el último choque que se vio en Mendizorroza.

Tal y como está avanzando la competición está quedando muy claro que, al contrario de lo que venía siendo habitual en temporadas pasadas, al Mirandés no le sienta nada mal competir fuera de casa. Cabría decir que es un equipo mucho más fiable jugando como visitante que como local.

En este arranque liguero los rojillos no han sido capaces de obtener ni un sólo punto en los dos partidos que ha jugado en Mendizorroza; duelos en los que tampoco se ha mostrado especialmente eficaz en el área contraria –el único gol que ha visto la hinchada rojilla ha sido el de Bauza frente al Dépor–, así que la estadística no permite presumir cuando se habla de la escuadra de Fran Justo como equipo local.

Por fortuna estos malos resultados se contrarrestan con el buen comportamiento de los rojillos en los feudos de sus rivales. En lo que va de Liga han viajado en cuatro ocasiones y han puntuado y marcado en tres. Podrían incluso haberlo hecho en las cuatro si en el partido con el que se inauguró la Liga para el Mirandés el colegiado no hubiera anulado el gol que hizo Barea por una supuesta falta de Pica.

Así las cosas en estos momentos el equipo de Fran Justo no está tan lejos de cómo se encontraba en esta misma jornada la pasada temporada. Si en la que fuera la campaña más exitosa hasta la fecha para los de Anduva tras seis duelos el equipo atesoraba 9 puntos, en esta Liga lleva ya 7. Eso sí todos logrados fuera y que, curiosamente son los mismos que los goles que ha marcado en estadios ajenos, así que bien puede decirse que cada una de las dianas ha servido para sumar un punto. En su haber el equipo sólo tiene un gol más, el que se convirtió en uno de esos que en el argot futbolístico se califican como del honor y que logró contra el Dépor.

Sin porterías a cero

Aun cuando en algunos capítulos estadísticos no hay tantas diferencias con respecto a la última temporada –en seis duelos el equipo de Lisci había hecho cuatro goles frente a los ocho de los pupilos de Justo–, la situación general es menos brillante por una razón que acaba teniendo siempre mucho peso.

A estas alturas en la pasada Liga en Mirandés no había encajado nada más que dos goles, y en ésta lleva ya diez tantos en contra. Y tras aquellos seis primeros duelos se pudieron contabilizar cuatro porterías a cero, mientras que en esta temporada ninguno de los dos guardametas que ya han defendido la portería rojilla, Juanpa y Nikic ha conseguido poner el cerrojo y no encajar. A la hora de hacer el análisis del comportamiento del equipo, al que todavía le queda muchísimo margen de mejora, ese es el principal debe.

Seguro que esta semana se va a trabajar para corregirlo y para encontrar la manera de lograr la ansiada primera victoria en casa.