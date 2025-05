Garitano y Gilsanz piden que nadie dude de Cádiz y Deportivo

«Es normal en las últimas jornadas. Nos toca a nosotros que los rivales estén pendientes. Queremos competir, no solo por los rivales y la ... competición, sino por nuestra gente y nuestro club. Si estuviéramos en el otro lado querríamos que la competición transcurra con todos los equipos al máximo. Para nosotros, después de tres partidos sin puntuar, es importante despedirse de Riazor ganando los tres puntos», aseguró ayer Óscar Gilsanz, entrenador del Deportivo, conjunto que recibirá al líder Elche.

«Vamos a sacar el mejor once para intentar ganar el partido. Jugar en Riazor con nuestra gente es importante, queremos despedir la temporada con una victoria. No hace falta ninguna llamada. Creo que todos nos ponemos en la piel de los rivales. Nosotros nos ponemos en la piel de los que se juegan el ascenso y ellos en la nuestra. Saben que queremos acabar la temporada con buenas sensaciones. Despedirse con una victoria sería bueno para valorar lo que se hizo durante todo el año», señaló ante uno de los tres encuentros en los que estará pendiente el mirandesismo en la tarde de este domingo.

Acerca de la enfermería, explicó que «seguimos con las bajas de Barcia, José, Ximo y Mella. Hugo Rama y Zaka estuvieron a medias durante la semana, veremos en las últimas sesiones cómo están para llegar al domingo, pero el resto estará disponible. Yeremay lleva varias semanas con pequeñas molestias que le permiten entrenar, pero a ritmo menor. Lo estamos cuidando para que pueda ayudar lo que pueda. Esta semana va un poco más normal, veremos si puede estar para salir de inicio o la segunda parte».

En similares términos se expresó Gaizka Garitano, preparador de un Cádiz que visita al Oviedo, otro de los implicados en la pelea por el ascenso directo. Nos gustaría acabar con una victoria e irnos a las vacaciones con buen sabor de boca. Jugamos ante un equipo que se juega el ascenso. Hay otros equipos que se juegan algo y hay que respetar a todos ellos. Tenemos que afrontarlo como un partido normal», apuntó en la previa de su compromiso.

«En las últimas tres jornadas hemos ganado a Almería y Huesca. No somos sospechosos de no competir los últimos partidos. Tenemos que intentar ganar y acabar bien. No varía mi mentalidad en eso».

El Mirandés necesita ganar en Cartagonova y que no lo haga el Elche en Riazor ni el Oviedo en el estadio Carlos Tartiere contra el Cádiz.