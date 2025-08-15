El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El cupón extra de verano la ONCE: comprobar resultados del viernes 15 de agosto
Fran Justo dio pocas pistas sobre lo que planifica para el debut en Cádiz, pero si dijo que exigirá a los suyos máxima concentración». E. C.

Con ganas de competir y esbozar lo que será el Mirandés de esta nueva temporada

Aunque el rojillo es todavía «un equipo en construcción» en la primera cita seguro que se ve el ideario de Fran Justo

María Ángeles Crespo

Viernes, 15 de agosto 2025, 21:21

Se acabó el tiempo de afrontar partidos con el ánimo de ver cuáles son las características de los jugadores con los que se cuenta en ... la plantilla porque lo que ha llegado es el momento de trasladar el trabajo realizado en los entrenamientos a los enfrentamientos oficiales. El primero para el Mirandés es el que se disputará mañana en el Nuevo Mirandilla frente al Cádiz; duelo para el que el trabajo ha sido ya más específico y que según Justo «ha ido bien y todos estamos ya con las ganas y la ilusión por competir».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  2. 2 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  3. 3

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  4. 4

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  5. 5 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  6. 6 La Real Sociedad elimina de su camiseta un león, la imagen de su nuevo patrocinador principal
  7. 7

    Bizkaia supera los 44 grados y Bilbao suda con el día más caluroso del verano
  8. 8

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  9. 9 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»
  10. 10 Bizkaia, en alerta roja por temperaturas extremas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Con ganas de competir y esbozar lo que será el Mirandés de esta nueva temporada

Con ganas de competir y esbozar lo que será el Mirandés de esta nueva temporada