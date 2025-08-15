Con ganas de competir y esbozar lo que será el Mirandés de esta nueva temporada

Se acabó el tiempo de afrontar partidos con el ánimo de ver cuáles son las características de los jugadores con los que se cuenta en ... la plantilla porque lo que ha llegado es el momento de trasladar el trabajo realizado en los entrenamientos a los enfrentamientos oficiales. El primero para el Mirandés es el que se disputará mañana en el Nuevo Mirandilla frente al Cádiz; duelo para el que el trabajo ha sido ya más específico y que según Justo «ha ido bien y todos estamos ya con las ganas y la ilusión por competir».

El conjunto rojillo, a nadie se le escapa, es todavía «un equipo en construcción», así que lo que en estos inicios competitivos el bloque va a tener «que ir adaptándose. Estamos en el comienzo en todos los sentidos, se irán viendo cosas en el primer partido, pero lógicamente el equipo va a tener que ir creciendo a medida que avance la competición».

Aun cuando el míster tiene claro cual va a ser el plan de partido en el Nuevo Mirandilla no dio pistas sobre el modo en el que los rojillos afrontarán el envite frente al Cádiz aunque, eso sí, indicó que lo que quiere que los suyos hagan sobre el césped sea «competir y adaptarnos al partido. Tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer y vamos a intentar poner en práctica lo que hemos venido entrenando».

Incidió Fran Justo en que estando como estamos en el principio de la Liga en estos primeros duelos, con el partido del Cádiz como primer objetivo, van a tener que servir «para que vayamos poniendo los cimientos de lo que queremos que sea este Mirandés» que, tiene claro que cuando se cierre el mercado de fichajes será «un equipo con grandes recursos para poder trabajar y para poder desarrollarnos».

Sabe el míster que le faltan piezas, pero también que hoy por hoy, y para medirse al Cádiz cuenta con lo que cuenta así que «no tengo que preocuparme por lo que me falta, sino ocuparme de lo que tengo y hacer que compitamos de la mejor de las maneras».

Ahora toca ir todavía día a día y en las primeras jornadas a lo mejor no es posible llegar a ver el dibujo con el que Justo quiere hacer del Mirandés un bloque reconocible. «De momento tendremos que ir partido a partido y a medida que vayan pasando nos tocará ir adaptándonos a lo que la competición nos vaya exigiendo».

Ahondando en la idea de hace de su bloque un equipo con personalidad indicó que «el fútbol de hoy en día no lo concibo sin adaptarte al rival, pero teniendo esto en cuenta nosotros imprimiremos nuestro sello y tendremos un modelo propio» que, sin duda, tal y como adelantó ayer el técnico pasa por «no perder nunca la concentración». Algo que será muy necesario en el estreno liguero ante un rival de la entidad del Cádiz.