«Ganar al Burgos nos da más ánimos para ir a Eibar a sumar los tres puntos»

Joel Roca es un hombre feliz. Fue uno de los protagonistas del duelo ante el Burgos al marcar el gol del triunfo. «Sabía que era un partido importante, como lo sabíamos todos; metí el gol, pero el trabajo de todo el equipo fue muy bueno. La satisfacción de marcar un gol en esos minutos y en este partido es muy grande, así que había que celebrarlo con todos los compañeros».

Anotó tras salir desde el banquillo, al igual que ha hecho en otras tres ocasiones, que también ha aprovechado para batir al portero rival. El futbolista rojillo intenta aportar ya sea como titular o como suplente jugando en los segundos tiempos. «Siempre intento dar lo mejor de mí. Es verdad que cuando salgo de revulsivo puedo revolucionar el partido y eso se me da bien, pero intento aportar lo mismo que cuando salgo de titular».

Joel llegó a Miranda con la etiqueta de extremo. Sin embargo, las circunstancias del equipo han obligado a Lisci a jugar sin este tipo de futbolistas específicos como consecuencia del sistema que emplea, con carrileros. Así tuvo que empezar el curso lo que, posteriormente, le ha dado muy buenos frutos. ¿Le ha costado adaptarse?

«Sí, claro, siempre que te meten en una posición que no es la tuya cuesta un poco adaptarse, pero intenté hacerlo lo antes posible, me costó un poco, aunque cada vez me siento mejor en ese puesto», ha señalado a primera hora de la tarde del miércoles tras el entrenamiento matinal.

«No veníamos de una buena dinámica, no habíamos tenido esta racha de cuatro partidos sin ganar en toda la temporada, pero esta victoria ante el Burgos nos da ánimos para ir al campo del Eibar a sumar los tres puntos». Y es que ya toca ganar a domicilio por primera vez en 2025. «Tenemos muchas ganas de ir allí para sacar los tres puntos, lo hemos intentado en todos los partidos, pero todavía no nos ha dado. A ver si es esta vez».

El futbolista cedido por el Girona responde que «vamos partido a partido, a intentar coger lo máximo posible, a ver hasta dónde nos da», cuando se le pregunta cómo vive un vestuario tan joven el hecho de estar en 'play off' de ascenso, con opciones reales de poder subir a Primera División.

«Tenemos que seguir en la misma línea como visitantes, apretando a tope y jugar como nosotros sabemos para sumar una victoria en Eibar», sostiene ante un contrario que se encuentra 'en tierra de nadie'. «Es muy buen equipo, juega muy bien, tiene futbolistas destacados. Nos va a obligar a dar lo mejor de nosotros para sacarlo adelante».

Joel no pasa por alto que «estamos muy contentos con la afición porque nos acompaña a todos los sitios, sentimos su apoyo y con él, podemos dar más todavía de lo que tenemos».

