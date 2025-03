«Si ganamos, que se quede todo el mundo en Anduva a celebrarlo»

M. A. C.

Durante esta semana han sido jugadores como Gorrotxategi los que han comentado que la plantilla tiene ganas de conseguir los tan traídos y llevados cincuenta ... puntos que son los que todo el mundo entiende que garantizan la salvación. Sobre esto también habló Lisci en la última rueda de prensa anterior al duelo contra el Tenerife.

Hasta que no concluya el partido no se sabrá si los rojillos han alcanzado, como se prevé, el primer objetivo que tiene el equipo y que no es otro que el de la salvación. «No sé si será el día, si ganamos el partido, que es lo importante lo será, y por eso pelearemos».

Sin vender la piel del oso antes de cazarlo pero pensando en que el público echara una mano indicó que «los jugadores tienen muchas ganas de poder celebrarlo» y por eso dijo que quería «invitar a la afición a venir para animar y apoyar al equipo. Si alguien tiene dudas a la hora de venir que piense en cómo estábamos en pretemporada».

Y, con el supuesto de la consecución de la victoria en mente Lisci tiene claro que «ganar este partido nos permitirá salvarnos matemáticamente. Todos sabemos que nos vamos a salvar, es evidente, pero hay un día en el que se puede celebrar, y si es el lunes tenemos que hacerlo juntos. Si ganamos, que se quede todo el mundo en el estadio para disfrutar. Si somos capaces de ganar tenemos que celebrarlo como el año pasado lo hicimos contra el Amorebieta, igual».