Galván: «Lo importante era ganar para que el Mirandés esté cerca de los puestos de salvación» «A nivel anímico supone muchísimo al ser una dosis de moral para trabajar», destacó el entrenador del equipo de Miranda

Ángel Garraza Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:00 Comenta Compartir

Fue el primer triunfo de Jesús Galván al frente del Mirandés. ¿Qué supone para el equipo? «Supone quitar una dinámica de dos resultados negativos, estar a tres puntos de la salvación, estar cerca de ese grupo con el que queremos pelear para evitar esa quema. A nivel anímico supone muchísimo. Es una dosis de moral para trabajar y para lo que viene. Llega un mes de diciembre con muchos partidos. Para mi cuerpo técnico y para mí, entrenar de otra manera ahora es el fruto del trabajo que han hecho los chicos desde que llegamos estas tres semanas», respondió el entrenador en sala de prensa.

«Se les ha visto muy comprometidos, con una predisposición brutal a sacar esto adelante. Hoy de una manera más fea o más bonita, con más o menos pegada, queríamos ganar y estar cerca de los puestos de salvación». Todo ello, después de un choque con escasas ocasiones de gol. «Muchas veces la tensión del resultado hace que no saques tu mejor versión, que juegues a lo mejor con más nervio y precipitación y creo que hemos tenido momentos. En la primera media hora quisimos jugar, hicimos lo que veníamos entrenando. En la segunda tuvimos paciencia cuando nos quedamos con un jugador más para abrir mucho el campo con El Jebari e Iker Varela y por momentos lo conseguimos. Sacamos muchos centros. Creo que lo importante era ganar para estar más cerca de los puestos de salvación».

«Hay que dar importancia a dejar la portería a cero; les he dicho que los cambios iban a ser fundamentales»

Desde el inicio, se vio un cambio de dibujo con cuatro atrás, dos de ellos centrales. ¿Qué conclusiones sacó? «Tenemos que tener alternativas a rivales, a nosotros mismos en función del equipo que vayamos a sacar. Es un equipo que para eso es muy versátil y camaleónico que puede jugar con diferentes dibujos y lo que tenemos que analizar es el once que vamos a sacar en función del equipo y del rival. Ha habido cosas que me han gustado. Hay jugadores a los que podemos sacar mucho partido como Iker Varela o El Jebari que han jugador toda su vida de extremos y nos dan mucha amplitud. Son retadores y ese dibujo es una alternativa, pero también podemos jugar con cinco, se venía jugando así desde la pretemporada».

«Muchas veces la tensión del resultado hace que no saques tu mejor versión, que juegues con precipitación»

Tras unos partidos recibiendo goles, por fin se pudo mantener la portería a cero. «Le doy mucha importancia. Ha sido lo que les dije cuando nos quedamos con un futbolista más, que lo importante era mantener la portería a cero porque ocasiones íbamos a tener, pero no por ir con muchas ganas e intención a por la victoria íbamos a no mantener las vigilancias. Es el segundo partido en el que el Mirandés se va sin encajar goles y eso en esta categoría es muy importante y hay que darle mucho mérito a eso».

La entrada de Varela y Petit resultó determinante en dos acciones puntuales y así lo cree el sevillano. «Se lo he dicho a ellos que los cambios son fundamentales. Les dije en el descanso que la gente de banquillo podía ser resolutiva que nos diera la victoria y así ha sido. Gonzalo entra y provoca la expulsión. Creo que El Jebari y Varela nos han dado mucha profundidad y amplitud. Han participado muchísimo y para eso están», subrayó.

Temas

CD Mirandés