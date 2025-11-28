Galván aprieta a la plantilla del Mirandés

Existe una máxima y un tópico en el mundo del fútbol, que no por eso deja de convertirse en realidad. 'Se juega como se entrena' ... es la primera frase del libro de estilo de cualquier entrenador. El de Jesús Galván, por lo tanto, también. Con sus intervenciones, explicaciones e interrupciones en los entrenamientos de esta semana se está volcando en hacer hincapié no sólo en cuestiones tácticas sino en factores irrenunciables para competir con cierto decoro en Segunda División como son la intensidad y la concentración.

Sus intervenciones, enérgicas en ocasiones durante estos últimos ensayos, van por ese camino. Pretende que la plantilla al completo mantenga todos los sentidos en situación de alerta el tiempo que esté el balón en el rectángulo de juego.

Está apretando al equipo más que nunca, como así reconocen los propios protagonistas. El sevillano llegó a Miranda con el cartel de experto en lidiar con vestuarios jóvenes (vino del filial del Sevilla) y la 'fama' de entender a los futbolistas, lo que engloba una cercanía, necesaria prácticamente siempre con el jugador y, al mismo tiempo, rigor y seriedad cuando la ocasión lo requiere.

Ya se sabe, lo del 'palo' y la 'zanahoria', metáfora habitual para describir una estrategia de motivación basada en el 'buen rollo' (fundamental) y, asimismo, en la exigencia. Esta es su tercera semana al frente del primer equipo, ya va conociendo lo que tiene entre manos respecto a características de cada jugador y lo que puede dar de sí cada uno tanto a nivel individual como colectivo. Quiere que su mano se empiece a notar de manera real.

Su mayor intervencionismo en las sesiones (no quiere decir que antes no lo hubiera, pero acababa de 'aterrizar' en un equipo completamente nuevo para él) y el 'malestar' que exterioriza tras algunas acciones que no son de su agrado así lo deja claro.

El reto inmediato es que el equipo no salga al campo como entró en el partido de La Rosaleda. Una primera mitad que no tiene que repetir si quiere seguir con vida en la categoría. «El equipo que quiero es el que ha reaccionado en la segunda mitad», indicó tras ese choque al recordar que después del 2-0 llegó el empate en unos minutos muy buenos, que quedaron en nada porque todo se fue al traste en la última jugada.

Lo que también quiere evitar: esos errores individuales y desconexiones detectadas y reconocidas por los propios futbolistas (este miércoles lo admitió con sinceridad Pablo Pérez) que cuestan puntos y partidos.

Ampliar En los ejercicios se requiere continuidad. A. Gómez

Así que el primero que busca ya en el campo 2 de los anexos transmitir al plantel esa imagen de estar enchufado y metido es Galván. Más activo que nunca para que el joven equipo de Miranda interiorice que la concentración durante los más de 90 minutos de encuentro, así como la intensidad en cada acción, en cada duelo, son de obligado cumplimiento.

Los jugadores saben dónde se falla. «Cometemos errores propios», lanzó el lateral izquierdo esta semana, lo que conviene subsanar. Si esta premisa se cumple y se erradica desde los entrenamientos, todos saben que tendrán mucho ganado para revertir una dinámica negativa que cuando se arrastra, hasta la suerte (esa pizca también necesaria) abandona al equipo que la sufre.

Mucho en juego el domingo

En las sesiones preparatorias se plasma que hay mucho en juego en la próxima cita. Más allá de posibles cambios o no de dibujos. Queda acabar la primera vuelta y toda la segunda ronda por delante, pero el mirandesismo es consciente de que el partido de este próximo domingo ante la Real Sociedad B, un rival 'directísimo' en la pugna por eludir el descenso a Primera RFEF, que actualmente aventaja en 6 puntos a los rojillos, es crucial... para el Mirandés.

Aficionados y medios tiran en ocasiones, quizás con demasiada facilidad, del término 'final' cuando aún restan encuentros suficientes por delante para alcanzar objetivos o revertir la situación. Pero nadie duda de que el duelo que se disputará en Mendizorroza (18. 30 horas) se le asemeja mucho a lo que se puede catalogar como encuentro decisivo. No lo será, aunque por las trayectorias que siguen ambos contendientes se presenta como trascendental.

Más importante para el conjunto que ejercerá de local, que está por debajo y que de no sumar este fin de semana podría quedarse muy tocado. El Sanse tiene 18 puntos, se sitúa en una zona tranquila (si eso se puede aplicar a Segunda División) y los mirandesistas, por su parte, tienen enormes dificultades para puntuar a domicilio y más aún en casa...