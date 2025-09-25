Gabi pide al Zaragoza «trabajar y correr» porque «necesitamos ganar y me da igual cómo sea» El entrenador de los maños cree que no es relevante que el Mirandés juegue como local en Mendizorroza

El entrenador del Zaragoza, Gabi Fernández, también dio sus impresiones antes del envite de este viernes en Mendizorroza. «Necesitamos ganar. Sólo llevamos tres puntos. Esa es la realidad. Aunque por méritos deberíamos llevar algún punto más. Toda mi energía está puesta en ganar mañana».

Al hilo de esta cuestión, agregó que «no me planteo eso. Quiero ganar. No quiero tener sensaciones, quiero ganar. Y me da igual cómo sea», manifestó ante los medios de comunicación de la capital aragonesa. «A los jugadores les hemos hecho ver lo que hicimos mal en Ceuta en la primera parte. Les he dejado muy claro a lo que tenemos que jugar para que no se confundan. Y luego, tenemos que competir. Hay que trabajar y correr».

A pesar de los resultados y del runrún que envuelve el ambiente futbolístico de la localidad maña, se siente respaldado. «Se me transmite toda la confianza, y día a día. Estoy muy contento de la gente que tengo por encima en el Zaragoza. Aunque esto es fútbol y, si no ganas, no pueden echar a todos los jugadores, pero no pienso en eso…».

No quiso incentivar más a su oponente, el Mirandés, al señalar que no cree tan relevante el hecho de jugar como visitante en un estadio que no es el del local. «Ni nos beneficia ni nos perjudica jugar en Mendizorroza en lugar de Anduva. Es algo insignificante, porque todos los equipos están capacitados para jugar en cualquier campo».

A su juicio, las claves del encuentro de este viernes serán «estar acertados en los metros finales, recuperar el balón y no perderlo rápido y tener paciencia con el balón». Confesó que «este año lo estoy pasando mal, porque me duele el Zaragoza y sufro cuando perdemos, pero sin comparación con lo de la temporada pasada, que fue la peor etapa en cuanto a sufrimiento en mi corta experiencia como entrenador» y admitió rotaciones en el once.

