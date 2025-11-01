«Esto es fútbol profesional y se necesitan resultados y rendimiento», admite Justo, técnico del Mirandés Es lo que manifestó tras encajar el equipo rojillo una nueva derrota y no hacer carburar a un equipo que se hunde en la tabla

El partido terminó en el Reino de León y tras el 3-2 desde el fondo visitante se escuchó una petición generalizada tendente a propiciar la salida del equipo del actual entrenador del Mirandés, Fran Justo. No da con la tecla y la percepción es que queda mucho trabajo por hacer en todas las facetas del juego por mucho que ayer el cuadro rojillo lograra dos goles. Las sensaciones que transmitió en casi todo el partido fueron igual de malas que en gran parte de la temporada.

«De poco vale creer y tener la sensación de estar más cerca del 2-3 que del 3-2», significó después de que, es cierto, el equipo apretara ofensivamente en ataque tras equilibrar el marcador.

Lo que hay que hacer –continuó– «es competir y ejecutarlo. Esto es fútbol profesional y se necesitan resultados y rendimiento. En el primer tiempo, a nivel táctico no entendimos la triple amplitud en la banda derecha. Lo ajustamos en el descanso y después el partido vino mucho mejor. También con balón entendimos cómo estaban posicionados ellos y cómo podíamos hacer daño. Por eso, el partido cambió hacia lo que nosotros queríamos».

«El tercer gol llegó tras estar cerca del 2-3 y en otra situación en la que no supimos defender bien»

A su juicio, según lo que declaró en la rueda de prensa, «hubo un tiempo para cada equipo. Cuando hacemos lo más difícil que es reponernos de ese arranque de partido en el que no estuvimos bien, en el segundo estuvimos mucho mejor en el campo y más ajustados. Nos llegó el gol y volvimos a ser capaces de empatar. La sensación es que el partido estaba dónde queríamos. Estábamos cerca de poder hacer el gol de la victoria, incluso lo hacemos en fuera de juego y llega ese gol en el último minuto en otra situación en la que no fuimos capaces de defender bien».

Reconoció que la defensa, en todos los hombres, hace aguas por todas las partes y es un mal endémico que sigue sin solventarse y es una de las carencias del equipo. Ni defiende, pero es que ni ataca a pesar de las dos dianas en un centro y en un lanzamiento a balón parado

Estima que el marcador final refleja lo que se vio sobre el césped?, se le preguntó. «Justo o no justo, el resultado es el que es y lo tenemos que aceptar. En el primer tiempo fueron mejores que nosotros. En el segundo fuimos mejores que ellos y el fútbol va de terminar. Cuando tienes las posibilidades y las situaciones para poder finalizar y hacer gol, el que tiene eficiencia y es eficaz es el que consigue los resultados», remarcó en su comparecencia pública.

Sin eficiencia

Admitió que resta mucho trabajo por delante, aunque ya en pleno mes de noviembre no se atisban avances en un bloque que pierde todo en casa y ya no suma a domicilio. «Nosotros tenemos que seguir mejorando mucho en las áreas porque al final nos penaliza la propia y creo que en la contraria falta poquito para materializar las ocasiones que generamos, pero por A, por B o por C nunca somos capaces de tener una eficiencia alta».

«Por fin», dijo Ziganda tras su primer triunfo como local en León El entrenador de la Cultural, José Ángel Ziganda, no ocultó su satisfacción tras conseguir su primera victoria de la temporada en el Reino de León frente al Mirandés. El técnico navarro reconoció que el triunfo tuvo un valor especial por cómo se produjo y por el gol decisivo del brasileño Lucas Ribeiro, que resolvió el encuentro en los minutos finales. «La primera victoria, tal y como ha sido el partido, y con el golazo de Lucas, sabe a bueno… ¡por fin! Creo que ha sido un gran partido, con muchos momentos buenos, y la verdad es que el equipo se lo merecía». La victoria, reconoció, «refuerza la confianza» del grupo después de varias jornadas sin sumar de tres. «Estábamos convencidos de que los goles iban a llegar. Esto te da mucha confianza y confirma que la línea es no bajar los brazos». Para él, la clave de la victoria estuvo «en la reacción mental del equipo y en mantener la fe hasta el final. Este resultado debe servirnos de impulso. La actitud ha sido buena y eso es lo que nos tiene que guiar», ensalzó Cuco Ziganda, satisfecho por el duelo de los suyos.

