El fútbol tiene una deuda con el Mirandés

La actualidad del Mirandés durante la pretemporada pasa indefectiblemente cada verano por la paulatina llegada de jugadores con los que completar una plantilla que se ... renueva casi por completo estos meses. Sin embargo, a ese foco habitual en cada época estival se han unido estos días las obras de la nueva Tribuna Principal y la programación en una plataforma televisiva de un documental exclusivo sobre el conjunto rojillo, cuyo punto de partida es el penúltimo encuentro de Liga de la campaña pasada ante el Almería. El reportaje de 55 minutos de duración repasa de forma emotiva la gesta del modesto, que a punto estuvo de alcanzar un hito histórico: su primer ascenso a la élite. Pero que se quedó a las puertas.

Ha hecho historia pero no ha podido convertirse en leyenda, lo que sin duda habría sido de lograr la hazaña un equipo al que muchos le daban como candidato claro al descenso, radicado en una población de 37.000 habitantes, con capital exclusivamente mirandés y con escasas ayudas. No pudo... o no le dejaron porque opiniones hay para todos los gustos y esta última es la más generalizada en el mirandesismo.

Sus comentarios en las calles se mezclan entre los rumores naturales por los futbolistas que pueden recalar estas fechas y cuándo va a llegar el próximo, el desarrollo de los trabajos en Anduva y cómo van a afectar tanto al equipo como a la masa social al tener que jugar en un terreno de juego ajeno, prestado por el Alavés y el Ayuntamiento de Vitoria, y ahora con los sentimientos que han aflorado al ver el informe televisivo.

Lo que dijo Alessio Lisci acerca de que no había sido inferior al Oviedo en la final del play off ha salido a relucir por parte de una afición que aceptó resignada el resultado y que deja claro en cada rincón que el equipo rojillo resultó perjudicado por las decisiones arbitrales.

Tato en Anduva como fuera Oyarzabal marcó un 'penaltito' en Anoeta y otro en Miranda; ante el Oviedo sufrió otros dos en contra

Un penalti (discutible) en Anduva en la recta final del choque de ida, aunque lo falló Colombatto; y otro más en el estadio Carlos Tartiere, señalado a Reina (hoy, en el Oviedo) que supuso que el cuadro carbayón empatara el encuentro y se volviera a meter en una eliminatoria que perdía en ese momento por 2-0; además de otra acción en la que no se paró el juego y llegó el segundo tanto de los locales y, en cambio, en una similar posteriormente en el área contrario, el colegiado lo detuvo cuando atacaba el Mirandés.

Son muchas decisiones, todas ellas en contra que provocaron el enfado de Lisci, quien sin decirlo de forma clara en rueda de prensa, lo dejó patente.

El conjunto jabato hizo su mejor temporada, aunque se quedó sin leyenda. Y no es la única vez que ocurre en un tiempo relativamente corto de tiempo. Otro duelo que podría haber supuesto que el Mirandés apareciese en los libros de la historia futbolística tuvo lugar el año 2020, justo antes de la pandemia. La tan recordada semifinal de Copa del Rey ante la Real Sociedad. ¿Qué sucedió? Sí, otros dos penaltis en contra señalados en los dos partidos, que sirvieron a los donostiarras para pasar a la final de un campeonato que se adjudicaron.

La memoria del mirandesismo tiene muy presente el 'partidazo' que jugó el equipo entonces de Iraola en el Reale Arena (Anoeta) ante un cuadro txuri urdin que maravillaba a España con su fútbol. Pero que ante el modesto conjunto rojillo sufrió de lo lindo hasta el punto de no ser superior en su casa y de cambiar por completo su estilo en Anduva.

En territorio blanquiazul se adelantó el internacional Oyarzabal merced a un 'penaltito' (término que acuñó el propio Iraola) cometido supuestamente por Odei. No importó. Un gran Mirandés logró el empate por medio de Matheus, si bien Odegaard (hoy estrella del Arsenal) puso el 2-1.

1 penalti en cada uno de los cuatro choques decisivos le señalaron al conjunto jabato en la última semifinal de Copa que jugó y en la final por el ascenso.

Las espadas estaban en todo lo alto. Anduva se preparaba para vivir un día histórico, que no tuvo final feliz. La Real ganó en Miranda por 0-1, gracias a un tanto de Oyarzabal en el minuto 41. ¿Cómo llegó esa diana? Desde los once metros. La Real de Imanol sólo se había podido deshacer del humilde gracias a dos penaltis. Una situación similar a la que propició el despertar del sueño rojillo hace un mes: otras dos penas máximas se señalaron en contra.

¿Cómo va a ir el Mirandés a la final de Copa?, se preguntaban en el exterior dejando aparcada la simpatía que había generado en el mundo futbolístico al hacer referencia a que es un acontecimiento que mueve a 20.000, 30.000 personas de cada equipo (algunos clubes movilizan muchas más), lo que supondría el total de habitantes de Miranda. O, ¿va a jugar en Arabia la Supercopa?, una competición de cuatro días en la que el dinero cobra una importancia capital al disputarse en unos estadios que solo llenan sus aforos si entran en liza el Real Madrid o el Barcelona.

Son preguntas que han vuelto a resurgir y que en la familia rojilla se apuntan a modo de incomprensible explicación porque ya no se habla de deporte, con los valores que debe transmitir, sino de negocio tras quedarse a un paso del ascenso.

Desde otros lugares (entornos de clubes históricos, en el pasado, en Primera, que veían como el modesto estaba a punto de lograr algo que ellos anhelan) se cuestionaban sobre si podía ascender a Primera un Mirandés con el estadio que tenía hasta ahora (se está remodelando) y con el actual Fondo Norte, el 'andamio' como de forma despectiva lo califican desde algunos sectores rivales, pero que puede tener sus meses contados si finalmente hay acuerdo entre el dueño de los terrenos, el club y el Ayuntamiento para hacer uso de ese suelo.

La cuestión es que un hecho se ha repetido las dos veces que en la historia reciente (en la primera semifinal de Copa en 2012 hubo más diferencia entre uno y otro equipo) el Mirandés ha podido convertirse en leyenda del fútbol español: le han señalado cuatro penaltis en contra, uno en cada uno de los cuatro encuentros. ¿Casualidad?